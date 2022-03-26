Ці кадри зруйнованого Маріуполя мають побачити у всьому світі (фоторепортаж)

"Вижити в місці, де немає води, зв'язку, ніяких комунікацій... Люди набирали воду з фонтанів, річок і водойми. Поруч десятки трупів. Я провіз флешку, не повірите, в цукерці", - розповів Твердохліб у коментарі для ТСН.

На кадрах фото, які він зміг зберегти - чорні будинки – масові руйнування, довгі черги, замерзла вода в кранах, скелети тролейбусів, зрізані дерева і могили у дворах.

Фото: facebook.com/tbslav

По місту - воронки від снарядів, спалені автомобілі, земля, пісок і пил – все в одну купу.

Люди намагаються виїхати будь-якими доступними шляхами. Деякі просто йдуть пішки в напрямку виїзду з міста. З надією вибратися.

В'ячеслав Твердохліб розповів, що в момент авіаудару по Драмтеатру, в підвалі знаходилося більше тисячі осіб. Частина людей незадовго до удару встигли вийти.

"Я спускався туди, коли ще горіло, я спустився в підвал, але вже нікого не було", - розповів журналіст.

Фото: facebook.com/tbslav

Вже відомо, що в бомбосховищі під театром загинуло близько 300 осіб. Розгребти завали було дуже складно - окупанти обстрілювали людей, які прийшли на допомогу.

Також з палаючого Маріуполя вдалося виїхати ще двом журналістам – Євгену Малолітці та Мстиславу Чернову. Обидва працюють в AP. Вони перебували в Маріуполі 20 днів, і завдяки їм світ побачив фото зруйнованого пологового будинку в Маріуполі.

Фото: facebook.com/evgeniy.maloletka

Військові зробили все, щоб фотографи не потрапили в полон до окупантів, і допомогли їм вибратися з міста.

"Відсутність інформації в блокаді має дві мети. Перша - це хаос. Люди не знають, що відбувається, і панікують. Друга - це безкарність. Без інформації, що надходить з міста, без фотографій зруйнованих будівель і вмираючих дітей, російські війська могли робити все, що хотіли. Якби не журналісти, ніхто нічого не дізнався б", - розповів Мстислав Чернов для AP.

Як виглядає тепер місто Маріуполь - дивіться у фоторепортажі.

Фото: Маріуполь. Березень 2022 (Getty Images)