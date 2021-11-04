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Кадры для фильма ужасов: олимпийская чемпионка напугала фотографиями из спортивного диспансера

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Харьков, Четверг 04 ноября 2021 13:30
Кадры для фильма ужасов: олимпийская чемпионка напугала фотографиями из спортивного диспансера Олимпийская чемпионка напугала снимками из диспансера (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алина Шинкаренко показала состояние спортивного диспансера, в котором участники сборной проходят медицинское обследование. Здание находится в Харькове.

Как рассказала Алина Шинкаренко на своей странице в Instagram, здание Харьковского областного врачебно-физкультурного диспансера обещали отремонтировать еще в прошлом году.

Но время прошло, а здание по-прежнему выглядит, как после бомбежки и явно нуждается в капитальном ремонте.

На кадрах видео, которое разместила украинская чемпионка в социальных сетях, видно, что потолок в помещениях может обрушиться в любой момент, стены в жутком состоянии.

"Мы проходили здесь плановый осмотр в прошлом году. Нам говорили, что сделают ремонт и все будет хорошо. Но, как видите, спустя год там ничего не изменилось", - добавила Шинкаренко.

Кадры для фильма ужасов: олимпийская чемпионка напугала фотографиями из спортивного диспансера

Кадры для фильма ужасов: олимпийская чемпионка напугала фотографиями из спортивного диспансера

Кадры для фильма ужасов: олимпийская чемпионка напугала фотографиями из спортивного диспансера

Олимпийская спортсменка напугала фотографиями спортивного диспансера в Харькове

Единственное, что поменялось в здании – это появились пластиковые окна. Кроме того, в этом диспансере обследование проводят всем украинским спортсменам.

"Это не студия для фотосессий. Это место, где сборная Украины проходит медицинское обследование", - подписала фотографии олимпийская чемпионка.

Алина Шинкаренко на Олимпийских играх 2020 в Токио принесла Украине бронзовую медаль за синхронное плавание. Также Шинкаренко является чемпионкой мира и Европы по синхронному плаванию. После Олимпиады 22-летняя чемпионка заявила, что готова уйти из большого спорта и заняться тренерской работой.

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