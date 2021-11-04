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Кадри для фільму жахів: олімпійська чемпіонка налякала фотографіями зі спортивного диспансеру

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Харків, Четвер 04 листопада 2021 13:30
Кадри для фільму жахів: олімпійська чемпіонка налякала фотографіями зі спортивного диспансеру Олімпійська чемпіонка налякала знімками з диспансеру (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Аліна Шинкаренко показала стан спортивного диспансеру, в якому учасники збірної проходять медичне обстеження. Будівля знаходиться в Харкові.

Як розповіла Аліна Шинкаренко на своїй сторінці в Instagram, будівлю Харківського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру обіцяли відремонтувати ще минулого року.

Але час минув, а будівля як і раніше виглядає, як після бомбардування і явно потребує капітального ремонту.

На кадрах відео, яке розмістила Українська чемпіонка в соціальних мережах, видно, що стеля в приміщеннях може обрушитися в будь-який момент, стіни в страшному стані.

"Ми проходили тут плановий огляд минулого року. Нам говорили, що зроблять ремонт і все буде добре. Але, як бачите, через рік там нічого не змінилося", - додала Шинкаренко.

Кадри для фільму жахів: олімпійська чемпіонка налякала фотографіями зі спортивного диспансеру

Кадри для фільму жахів: олімпійська чемпіонка налякала фотографіями зі спортивного диспансеру

Кадри для фільму жахів: олімпійська чемпіонка налякала фотографіями зі спортивного диспансеру

Олімпійська спортсменка налякала фотографіями спортивного диспансеру в Харкові

Єдине, що змінилося в будівлі – це з'явилися пластикові вікна. Крім того, в цьому диспансері обстеження проводять всім українським спортсменам.

"Це не студія для фотосесій. Це місце, де збірна України проходить медичне обстеження", - підписала фотографії олімпійська чемпіонка.

Аліна Шинкаренко на Олімпійських іграх 2020 в Токіо принесла Україні бронзову медаль за Синхронне плавання. Також Шинкаренко є чемпіонкою світу та Європи з синхронного плавання. Після Олімпіади 22-річна чемпіонка заявила, що готова піти з великого спорту і зайнятися тренерською роботою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Броварах порізали та здали на макулатуру сотні Біблій.

А також розповідали про те, що під Тернополем школярка врятувала немовля, якого кинули замерзати на руїнах заводу.

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