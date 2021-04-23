В Кабмине рассказали, когда Киев может выйти из "красной" зоны

"Все на самом деле будет зависеть от того, как мы сами придерживаемся карантина", - отметил он.

По его словам, в ближайшие дни из красной зоны могут выйти до шести регионов, в том числе Киев и область.

Немчинов отмечает, что практически все области, которые в начале введения адаптивного карантина попали в красную зону, уже вышли из нее. Красной остается только Львовская область, но там ситуация с коронавирусом тоже улучшается.

По ожиданиям властей Львовская область со следующей недели сможет перейти в желтую зону.

Напомним, что ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отмечал, что Киев может выйти из "красной" зоны до конца майских праздников.

"Наблюдаем снижение показателей заболевания. Но показатель госпитализаций, выявление тяжелых случаев заболевания остаются высокими. У нас есть положительная динамика и мы можем на днях перейти к "оранжевой" зоне", - заявлял Рубан.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Утро с Украиной" заявил, что Киев до конца недели может перейти сразу в "желтую" зону карантина.