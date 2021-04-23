RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Кабміні розповіли, коли Київ може вийти з "червоної" зони

Автор: Людмила Жукова

Київ найближчими днями може вийти з "червоної" карантинної зони і увійти в "помаранчеву". У столиці поліпшується ситуація з коронавірусом.

Таку заяву зробив в ефірі "Україна 24" міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

"Все насправді буде залежати від того, як ми самі дотримуємося карантину", - зазначив він.

За його словами, найближчими днями з червоної зони можуть вийти до шести регіонів, у тому числі Київ і область.

Немчинов зазначає, що практично всі області, які на початку введення адаптивного карантину потрапили в червону зону, вже вийшли з неї. Червоною залишається тільки Львівська область, але там ситуація з коронавірусом теж поліпшується.

За очікуваннями влади Львівська область з наступного тижня зможе перейти в жовту зону.

Нагадаємо, що раніше голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан зазначав, що Київ може вийти з "червоної" зони до кінця травневих свят.

"Спостерігаємо зниження показників захворювання. Але показник госпіталізацій, виявлення важких випадків захворювання залишаються високими. У нас є позитивна динаміка і ми можемо днями перейти до "помаранчевої" зони", - заявляв Рубан.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов В ефірі програми "Ранок з Україною" заявив, що Київ до кінця тижня може перейти відразу в "жовту" зону карантину.

Як ми писали раніше, Степанов розповів, коли" Червоний "Київ може стати "жовтим".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївЛокдаун
Читайте також
Чи посилять карантин в Україні на Великдень: відповідь МОЗ
Локдаун у Києві дав результат - менше хворих за добу, - Кличко
Прогноз погоди