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В Кабмине могут отправить на конференцию в Швейцарию более 100 чиновников

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Премьер-министр Денис Шмигаль сформировал делегацию в Швейцарию из более 100 украинских чиновников и депутатов.

Об этом пишет "Обозреватель".

Речь идет о поездке в швейцарский город Лугано, где в течение 3-5 июля состоится конференция по вопросам восстановления наиболее пострадавших от российского вторжения территорий Украины.

Украина должна представлять делегация, по одним данным, в составе 100 человек, по другим - 140.

Как утверждают источники OBOZREVATEL, 70% участников конференции были от Кабмина и 30% - от парламента.

В состав делегации были включены глава правительства Денис Шмигаль, глава Минцифры Михаил Федоров, МИД - Дмитрий Кулеба, Минэнерго - Герман Галущенко, Мининфраструктуры - Александр Кубраков, Минприроды - Руслан Стрелец, Минагрополитики - Николай Сольский (который на момент поездки якобы заболел) и Минрегиона - Алексей Чернышев. Вместе с ним должны были ехать руководитель аппарата, советник по внешней политике, пресс-секретарь, три советника Шмыгаля и заместитель государственного секретаря Кабмина и другие участники конференции.

В то же время, мэра Чернигова Вячеслава Атрошенко не допустили к участию в конференции, хотя Чернигов существенно пострадал от оккупации войсками РФ северных областей.

На конференции в Швейцарии будут говорить о помощи Украине - президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), генеральные секретари ВОЗ, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Совета Европы, представители МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестбанка, Международной финансовой корпорации, ООН, ЮНИСЕФ, МККК.

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