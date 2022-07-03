RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кабміні можуть відправити на конференцію до Швейцарії понад 100 чиновників

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Прем'єр-міністр Денис Шмігаль сформував делегацію до Швейцарії з понад 100 українських чиновників і депутатів.

Про це пише "Обозреватель".

Йдеться про поїздку до швейцарського міста Лугано, де протягом 3-5 липня відбудеться конференція з питань відновлення найбільш постраждалих від російського вторгнення територій України.

Україну має представляти делегація, за одними даними, у складі 100 осіб, за іншими - 140.

Як стверджують джерела OBOZREVATEL, 70% учасників конференції були від Кабміну і 30% - від парламенту.

До складу делегації були включені глава уряду Денис Шмігаль, глава Мінцифри Михайло Федоров, МЗС - Дмитро Кулеба, Міненерго - Герман Галущенко, Мінінфраструктури - Олександр Кубраков, Мінприроди - Руслан Стрілець, Мінагрополітики - Микола Сольський (який на момент поїздки нібито захворів) і Мінрегіону - Олексій Чернишов. Разом з ним мали їхати керівник апарату, радник із зовнішньої політики, прес-секретар, три радники Шмигаля та заступник Державного секретаря Кабміну та інші учасники конференції.

Водночас, мера Чернігова В'ячеслава Атрошенка не допустили до участі у конференції, хоча Чернігів суттєво постраждав від окупації військами РФ північних областей.

На конференції в Швейцарії говоритимуть про допомогу Україні - президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), генеральні секретарі ВООЗ, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Ради Європи, представники МВФ, Світового банку, Європейського інвестбанку, Міжнародної Фінансової Корпорації, ООН, ЮНІСЕФ, МКЧХ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України