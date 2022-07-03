У Кабміні можуть відправити на конференцію до Швейцарії понад 100 чиновників

Йдеться про поїздку до швейцарського міста Лугано, де протягом 3-5 липня відбудеться конференція з питань відновлення найбільш постраждалих від російського вторгнення територій України.

Україну має представляти делегація, за одними даними, у складі 100 осіб, за іншими - 140.

Як стверджують джерела OBOZREVATEL, 70% учасників конференції були від Кабміну і 30% - від парламенту.

До складу делегації були включені глава уряду Денис Шмігаль, глава Мінцифри Михайло Федоров, МЗС - Дмитро Кулеба, Міненерго - Герман Галущенко, Мінінфраструктури - Олександр Кубраков, Мінприроди - Руслан Стрілець, Мінагрополітики - Микола Сольський (який на момент поїздки нібито захворів) і Мінрегіону - Олексій Чернишов. Разом з ним мали їхати керівник апарату, радник із зовнішньої політики, прес-секретар, три радники Шмигаля та заступник Державного секретаря Кабміну та інші учасники конференції.

Водночас, мера Чернігова В'ячеслава Атрошенка не допустили до участі у конференції, хоча Чернігів суттєво постраждав від окупації військами РФ північних областей.

На конференції в Швейцарії говоритимуть про допомогу Україні - президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), генеральні секретарі ВООЗ, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Ради Європи, представники МВФ, Світового банку, Європейського інвестбанку, Міжнародної Фінансової Корпорації, ООН, ЮНІСЕФ, МКЧХ.