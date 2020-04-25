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Кабмін затвердив казкові надбавки лікарям: хто їх отримає

STYLERКоронавірус    25.04.2020 - 11:01
Кабмін затвердив казкові надбавки лікарям: хто їх отримає
Зарплата лікарів в Україні (колаж: РБК-Україна)

Зарплата лікарів в Україні найближчим часом підніметься лише у медиків

Зарплата лікарів в Україні зросте через коронавірус на 300%. При цьому у кабміні уточнили, за якими правилами та умовами медики отримають надбавки. Відзначається, що крім грошового бонусу медиків очікує видача захисних костюмів п'ятого рівня захисту і забезпечення лікарень ліками.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду 24 квітня.

"Цією постановою ми визначили порядок додаткових виплат працівникам закладів охорони здоров'я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати, а також порядок забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами", - заявив Максим Степанов.

За його словами, купувати медичні послуги в лікарнях люди зможуть тільки за умови можливості надання якісної медичної допомоги. У МОЗ створили кілька пакетів послуг:

  • стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19;
  • екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою та встановленим захворюванням COVID-19;
  • медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, створеними для реагування на коронавірусну хворобу COVID-19;
  • стаціонарна медична допомога при COVID-19, яка надається окремими установами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року.

Варто відзначити, що тепер заклади охорони здоров'я будуть отримувати оплату послуг через Національну службу здоров'я України.

Нагадаємо, що раніше доктор Комаровський розповів, коли скасують карантин в Україні.

Також раніше ми писали, що уряд опублікував план виходу з карантину.

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