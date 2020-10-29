Деньги из "коронавирусного фонда" пойдут на сериалы: Кабмин дал добро

В Кабинете министров Украины 28 октября одобрили изменения в постановлении о так называемом "коронавирусном фонде". Они коснулись пункта 9 данного постановления.

В частности, новое постановление про внесение изменений об использовании средств на борьбу с коронавирусом, касается производства сериалов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Речь идет о том, что бюджетные средства из фонда для борьбы с COVID-19 пойдут на поддержку телевизионных сериалов патриотического направления.

"Это даст возможность эффективнее использовать 100 млн грн, выделенных в рамках 1 млрд грн институциональной поддержки сферы культуры, на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса. То есть речь не идет о новых или дополнительных средствах", - уточнили в ведомстве.

Причем средства должны быть использованы до конца текущего года. После того как Кабмин принял такое решение в Минкульте решили в ближайшее время объявить о начале конкурсного отбора проектов.

Напомним, что за последние сутки в Украине было выявлено 7 342 новых случаев коронавируса (на 29 октября). Больше всего в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Одесской и Львовской областях.

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