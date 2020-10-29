Женщины носят больных с COVID-19 на простынях: видео ужасов больницы в Черновцах

Коронавирус в Черновцах (коллаж: РБК-Украина)

Появилось видео с жуткими условиями больницы в Черновцах, где лечат пациентов с коронавирусом

В областной больнице Черновцов показали жуткие условия, в которых лечат больных коронавирусом. Так, на видео попал момент, как больного коронавирусом переносят на простынях в реанимацию женщины-медики.

Причем на работницах больницы нет защитных костюмов. Объясняют они это тем, что уже переболели коронавирусом, поэтому защита им без надобности, пишет УП.

Возле здания ремонт, поэтому пациента несут на руках до каталки, которая стоит в трех метрах от двери. Четверо женщин - работницы больницы, а пятая - его жена. В руках они придерживают кислородные подушки, а мужчина громко стонет от удушья. Пациент - преподаватель местного университета.

Как рассказал Сергей Цинтар, главврач областной больницы, здание старое, поэтому не приспособлено под каталки. А пациентов время от времени нужно транспортировать в другое отделение.

Впрочем, проблемы медучреждения на этом не заканчиваются. Так, в "инфекционке" нет душа и комнаты отдыха для медиков.

"Мне стыдно, когда пациенты спрашивают - почему у вас нет горячей воды? Стыдно за наши условия, за нашу ванную комнату", - говорит заведующая отделением Валентина Миндреску.

Поначалу врачам выдавали зеленые "противочумные" костюмы, затем халаты с завязками на спине, потом прорезиненные костюмы, а ныне - нечто среднее между тканью и полиэтиленом. Но в них нужно ходить четыре часа, а смена длится 24.

Поэтому никто в отделении костюмы не носит, ведь все равно все уже переболели.

"Мы надевали их в феврале, марте, апреле, и что это нам дало? Все равно заболели. И так же все наши коллеги - средний, младший персонал", - говорит Миндреску.

В палате интенсивной терапии не хватает кислорода.

"Это у нас такой увлажнитель, имитация, - показывает Наталья на пластиковую бутылку из-под "Моршинской", к которой по развилке "спускается" кислород. После увлажнения он переходит по светло-зеленой трубке до маски, закрепляемой на лице пациента, и, соответственно, в его дыхательные пути. Одновременно к кислороду в отделении могут подключить только четырех пациентов. Впрочем, сейчас работают над новой развилкой", - говорят в больнице.

Напомним, что в Украине по состоянию на 29 октября 7 342 новых случаев коронавируса. Больше всего в Киеве (+577), Харьковской (+575), Хмельницкой (+478), Одесской (+416) и Львовской (+404) областях.

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