Каблуки – это красиво, но очень опасно: почему не стоит использовать такую обувь ежедневно

Высокие каблуки – элемент гардероба практический каждой женщины. И не удивительно, так как каблук является эффективным элементом стиля. Однако частое использование каблуков может вызывать не только дискомфорт, но и стать причиной ухудшения здоровья.
Об этом рассказали в Центре общественного здоровья Украины на Facebook.
Почему ежедневное ношение каблуков опасно для здоровья
Чтобы снизить риски ухудшения здоровья, женщинам нужно более бережно относиться к своим ногам.
Для этого стоит вместо узкой обуви на каблуках выбирать более просторную обувь.
Носить с собой сменную обувь, чтобы давать ногам время на отдых.
Выполнять упражнения для растяжения икроножных мышц и укрепления мышц стопы.
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