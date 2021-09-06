Каблуки – это красиво, но очень опасно: почему не стоит использовать такую обувь ежедневно

Высокие каблуки – элемент гардероба практический каждой женщины. И не удивительно, так как каблук является эффективным элементом стиля. Однако частое использование каблуков может вызывать не только дискомфорт, но и стать причиной ухудшения здоровья.

Об этом рассказали в Центре общественного здоровья Украины на Facebook.

Носить с собой сменную обувь, чтобы давать ногам время на отдых.

Для этого стоит вместо узкой обуви на каблуках выбирать более просторную обувь.

Чтобы снизить риски ухудшения здоровья, женщинам нужно более бережно относиться к своим ногам.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, почему секс полезен для здоровья.

А также мы рассказывали о том, что медики назвали все причины, по которым может болеть голова по утрам.