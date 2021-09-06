Підбори - це красиво, але дуже небезпечно: чому не варто використовувати таке взуття щодня

Високі підбори - елемент гардеробу практичний кожної жінки. І не дивно, через те, що каблук є ефективним елементом стилю. Однак часте використання каблуків може викликати не тільки дискомфорт, але і стати причиною погіршення здоров'я.
Про це розповіли в Центрі громадського здоров'я України на Facebook.
Чому щоденне носіння каблуків небезпечно для здоров'я
Щоб знизити ризики погіршення здоров'я, жінкам потрібно більш дбайливо ставитися до своїх ніг.
Для цього варто замість вузького взуття на підборах вибирати більш просторе взуття.
Носити з собою змінне взуття, щоб давати ногам час на відпочинок.
Виконувати вправи для розтягування литкових м'язів і зміцнення м'язів стопи.
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