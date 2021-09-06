Каблуки – это красиво, но очень опасно: почему не стоит использовать такую обувь ежедневно
Высокие каблуки – элемент гардероба практический каждой женщины. И не удивительно, так как каблук является эффективным элементом стиля. Однако частое использование каблуков может вызывать не только дискомфорт, но и стать причиной ухудшения здоровья.
Об этом рассказали в Центре общественного здоровья Украины на Facebook.
Как каблук может негативно влиять на здоровье:
- Увеличивается риск травмы. Это происходит из-за изменений механики ходьбы, сокращения мышц задней части ноги и расслабления передней, разбалансирования стопы.
- Увеличивается риск возникновения мозолей, наростов и болей в мышцах.
- Из-за сильного давления на коленные суставы, увеличивается риск появления остеопороза и дегенеративных изменений в суставах.
- Высокие каблуки могут привести к болям в спине. Это связано с изменением центра тяжести, так как во время ношения каблуков для сохранения равновесия хочется или наклонить туловище вперед, или отставить таз назад, или согнуть колени. Даже те, кто умеет ходить на каблуках, могут чувствовать боль в пояснице.
Почему ежедневное ношение каблуков опасно для здоровья
Что же делать женщинам?
Чтобы снизить риски ухудшения здоровья, женщинам нужно более бережно относиться к своим ногам.
Для этого стоит вместо узкой обуви на каблуках выбирать более просторную обувь.
Носить с собой сменную обувь, чтобы давать ногам время на отдых.
Выполнять упражнения для растяжения икроножных мышц и укрепления мышц стопы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, почему секс полезен для здоровья.
А также мы рассказывали о том, что медики назвали все причины, по которым может болеть голова по утрам.