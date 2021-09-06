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Підбори - це красиво, але дуже небезпечно: чому не варто використовувати таке взуття щодня

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Понеділок 06 вересня 2021 21:54
Підбори - це красиво, але дуже небезпечно: чому не варто використовувати таке взуття щодня Медики пояснили, чому небезпечно ходити на підборах щодня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Високі підбори - елемент гардеробу практичний кожної жінки. І не дивно, через те, що каблук є ефективним елементом стилю. Однак часте використання каблуків може викликати не тільки дискомфорт, але і стати причиною погіршення здоров'я.

Про це розповіли в Центрі громадського здоров'я України на Facebook.

Як каблук може негативно впливати на здоров'я:

  • Збільшується ризик травми. Це відбувається через зміни механіки ходьби, скорочення м'язів задньої частини ноги та розслаблення передньої, розбалансування стопи.
  • Збільшується ризик виникнення мозолів, наростів і болів в м'язах.
  • Через сильний тиск на колінні суглоби, збільшується ризик появи остеопорозу і дегенеративних змін в суглобах.
  • Високі підбори можуть призвести до болю в спині. Це пов'язано зі зміною центру ваги, оскільки під час носіння каблуків для збереження рівноваги хочеться або нахилити тулуб вперед, або відставити таз назад, або зігнути коліна. Навіть ті, хто вміє ходити на підборах, можуть відчувати біль в попереку.

Підбори - це красиво, але дуже небезпечно: чому не варто використовувати таке взуття щодня

Чому щоденне носіння каблуків небезпечно для здоров'я

Що ж робити жінкам?

Щоб знизити ризики погіршення здоров'я, жінкам потрібно більш дбайливо ставитися до своїх ніг.

Для цього варто замість вузького взуття на підборах вибирати більш просторе взуття.

Носити з собою змінне взуття, щоб давати ногам час на відпочинок.

Виконувати вправи для розтягування литкових м'язів і зміцнення м'язів стопи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, чому секс корисний для здоров'я.

А також ми розповідали про те, що медики назвали всі причини, за якими може боліти голова вранці.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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