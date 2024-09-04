Каблучка зі словом "мама". Дружина Бібера після пологів вразила ефектною прикрасою (фото)
Гейлі Бібер, обраниця відомого канадського виконавця Джастіна Бібера, похвалилася ефектною прикрасою. Це сталося через два тижні після того, як вона вперше стала мамою.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про це детальніше.
Що показала Гейлі
Дівчина показала каблучку, на якій виднілося слово "мама". Відповідний кадр вона оприлюднила у своїх соцмережах.
Дизайн кільця Isa Grutman Jewelry створений з 0, 21 карату діамантів у 4-каратному золоті, і вартість такого аксесуара складає майже 2000 доларів. Кільце було створене Ізабеллою Грутман, дружиною магната Девіда Грутмана, чиї коштовності також носять американська тенісистка Серена Вільямс та співачка Вікторія Бекхем.
Поряд з цією прикрасою, на іншому пальці Бібер також можна помітити ще одну - масивну каблучку, яка мала великий срібний діамант.
"Готова до осені", - підписала кадри 27-річна знаменита мама, похвалившись своїм коричневим манікюром.
Модель після пологів показала прикраси і манікюр (Фото: instagram.com/haileybieber)
Що відомо про народження первістка пари та їхні стосунки
Джастін і Гейлі стали батьками наприкінці літа. 24 серпня вони повідомили, що в них народився син - Джек Блюз Бібер. Також закохані показали одне з перших зворушливих фото, зроблених у пологовому.
У закоханих народився син Джек Блюз (Фото: instagram.com/justinbieber)
Бібер і американська модель почали зустрічатися влітку 2018 року. Цікаво що раніше вони також мали романтичні зв'язки, проте тоді швидко розбіглися з неозвучених громадськості причин.
Возз'єднати своє спілкування зірки вирішили згодом, а вже у жовтні 2018 зіграли таємне весілля.
Джастін пізніше підтвердив факт одруження: він оприлюднив у своїх соцмережах романтичний кадр, який підписав словами "Моя дружина неймовірна".
У вересні 2019 року знаменитості зіграли ще одну весільну церемонію, влаштувавши затишне святкування в резиденції Montage Palmetto Bluff, що у штаті Південна Кароліна. На заході було були присутні близько 150 гостей.
Про свою вагітність Гейлі оголосила за кілька місяців до народження малюка. Після цього подружжя ділилося у своїх блогах зворушливими сімейними кадрами, де дівчина з'являлася із кругленьким животиком.
Пара пішла під вінець у жовтні 2018 року (Фото: instagram.com/justinbieber)
Раніше Гейлі також показувала, як стильно поєднати шубу з сумкою від українського бренду.
А 77-річний Елтон Джон тим часом розповів про важку інфекцію, через яку втратив зір на одне око.
Для написання матеріалу були використані джерела: публікація Гейлі з її Instagram, видання Page Six.