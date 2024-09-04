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Кольцо со словом "мама". Жена Бибера после родов поразила эффектным украшением (фото)

Среда 04 сентября 2024 12:36
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Кольцо со словом "мама". Жена Бибера после родов поразила эффектным украшением (фото) Хейли Бибер (Фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Любовь Блажко

Хейли Бибер, избранница известного канадского исполнителя Джастина Бибера, похвасталась эффектным украшением. Это произошло спустя две недели после того, как она впервые стала мамой.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об этом подробнее.

Что показала Хейли

Девушка показала кольцо, на котором виднелось слово "мама". Соответствующий кадр она обнародовала в своих соцсетях.

Дизайн кольца Isa Grutman Jewelry создан из 0,21 карата бриллиантов в 4-каратном золоте, и стоимость такого аксессуара составляет почти 2000 долларов. Кольцо было создано Изабеллой Грутман, женой магната Дэвида Грутмана, чьи драгоценности также носят американкая теннисистка Серена Уильямс и певица Виктория Бекхэм.

Наряду с этим украшением, на другом пальце Бибер также можно заметить еще одно - массивное кольцо, которое имело большой серебряный бриллиант.

"Готова к осени", - подписала кадры 27-летняя знаменитая мама, похваставшись своим коричневым маникюром.

Кольцо со словом &quot;мама&quot;. Жена Бибера после родов поразила эффектным украшением (фото)Кольцо со словом &quot;мама&quot;. Жена Бибера после родов поразила эффектным украшением (фото)

Модель после родов показала украшения и маникюр (Фото: instagram.com/haileybieber)

Что известно о рождении первенца пары и их отношениях

Джастин и Хейли стали родителями в конце лета. 24 августа они сообщили, что у них родился сын - Джек Блюз Бибер. Также влюбленные показали одно из первых трогательных фото, сделанных в роддоме.

Кольцо со словом &quot;мама&quot;. Жена Бибера после родов поразила эффектным украшением (фото)У влюбленных родился сын Джек Блюз (Фото: instagram.com/justinbieber)

Бибер и американская модель начали встречаться летом 2018 года. Интересно, что ранее они также имели романтические связи, однако тогда быстро разбежались по неозвученным общественности причинам.

Воссоединить свое общение звезды решили позже, а уже в октябре 2018 года сыграли тайную свадьбу.

Джастин потом подтвердил факт женитьбы: он обнародовал в своих соцсетях романтический кадр, который подписал словами "Моя жена невероятная".

В сентябре 2019 года знаменитости сыграли еще одну свадебную церемонию, устроив уютное празднование в резиденции Montage Palmetto Bluff, штат Южная Каролина. На мероприятии присутствовало около 150 гостей.

О своей беременности Хейли объявила за несколько месяцев до рождения малыша. После этого супруги делились в своих блогах трогательными семейными кадрами, где девушка появлялась с кругленьким животиком.

Кольцо со словом &quot;мама&quot;. Жена Бибера после родов поразила эффектным украшением (фото)Пара пошла под венец в октябре 2018 года (Фото: instagram.com/justinbieber)

Ранее Хейли также показывала, как стильно соединить шубу с сумкой от украинского бренда.

А 77-летний Элтон Джон в это время рассказал о тяжелой инфекции, из-за которой потерял зрение на один глаз.

Для написания материала были использованы источники: публикация Хейли из ее Instagram, издание Page Six.

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