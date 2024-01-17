Каблучка за 1 мільйон гривень і 5 тисяч троянд. Українська блогерка виходить заміж (відео)

Коханий Кенді Суперстар зробив їй пропозицію

Наречений подарував дівчині каблучку з 30-ма діамантами, вартість якої сягає близько одного мільйона гривень, та обставив приміщення п’ятьма тисячами троянд.

"Ти - найдорожче, що є у моєму житті. Я хочу прожити з тобою все своє життя. Ти вийдеш за мене заміж?" - чуттєво освідчився наречений.

Відомо, що хлопець таємно від своєї обраниці готував пропозиції руки та серця.

У підготовці йому допомагали відомі блогери Олег Машуковський та Яна Дога.

Додамо, що разом пара вже понад 5 років. Але лише зараз обранець Candy Superstar наважився зробити їй пропозицію.

Наразі пара планує весілля. Подробиці тримають у секреті, але пообіцяли здивувати всіх.

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Що відомо про нареченого Кенді Суперстар

Обранця блогерки звуть Єгор, вони разом вже понад п'ять років. Виходячи з такої розкішної пропозиції та апартаментів, що блогерка показує в Instagram, її хлопець гарно заробляє.

Та от інформації про свого нареченого дівчина не розголошує, навіть у її підписках немає Єгора, а це каже лиш про те, що він готовий показувати обличчя, але не має бажання висвітлювати своє життя.

Тож якихось відомостей про Єгора поки немає, можливо, з часом це зміниться і Кенді Суперстар не ише покаже обличчя свого майбутнього чоловіка,а й привідкриє завісу його життя.