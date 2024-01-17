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Кольцо за 1 миллион гривен и 5 тысяч роз. Украинская блогерша выходит замуж (видео)

Кэнди Суперстар выходит замуж (фото: nstagram.com/candy__superstar)
Автор: Юлия Любченко

Популярная украинская блогерша, известная как Candy Superstar, получила предложение руки и сердца от своего любимого парня.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео девушки, которыми она поделилась в своем ТикТок.

Возлюбленный Кэнди Суперстар сделал ей предложение

Жених подарил девушке кольцо с 30 бриллиантами, стоимость которого составляет около одного миллиона гривен, и обставил помещение пятью тысячами роз.

"Ты - самое дорогое, что есть в моей жизни. Я хочу прожить с тобой всю свою жизнь. Ты выйдешь за меня замуж?" - чувственно признался жених.

Известно, что он тайно от своей избранницы готовил предложения руки и сердца.

В подготовке ему помогали известные блоггеры Олег Машуковский и Яна Дога.

Добавим, что вместе пара уже более 5 лет. Но только сейчас избранник Candy Superstar решился сделать ему предложение.

Сейчас пара планирует свадьбу. Подробности содержатся в секрете, но пообещали удивить всех.

Скриншоты

Что известно о женихе Кэнди Суперстар

Избранника блоггера зовут Егор, они вместе уже более пяти лет. Исходя из такого роскошного предложения и апартаментов, что блоггер показывает в Instagram, ее парень хорошо зарабатывает.

Но вот информации о своем женихе девушка не разглашает, даже в ее подписках нет Егора, а это говорит только о том, что он готов показывать лицо, но не хочет освещать свою жизнь.

Поэтому каких-либо сведений о Егоре пока нет, возможно, со временем это изменится и Кенди Суперстар не покажет лицо своего будущего мужа, но и откроет занавес его жизни.

@candy.superstar Я СКАЗАЛА ТАК досі не вірю що це сталось #engagement #proposal #engaged оригінальний звук - Candy Superstar
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