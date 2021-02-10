Кабеля режьте, разбирайте, ломайте: рабочие рассказали правду про дворец Путина

"Поражает масштаб демонтажных работ. Грубо говоря, весь дом ободрали до бетона", - рассказал рабочий Станислав (его имя специально изменено).

Мужчина приехал в особняк осенью 2018 года. Тут как раз начинались демонтажные работы, которые тогда длились шесть месяцев.

К этому времени в доме Путина уже убрали мебель, но еще сохранилась декоративная отделка стен и потолков.

"То, что показал в фильме товарищ Навальный, имело место", - отмечает Станислав.

Навальный в своем фильме о дворце, говорил, что основной причиной его перестройки стала плесень.

"Все было в плесени. Что за плесень? Да самая обычная плесень. Где-то она зеленая, где-то прямо уже черная была. Но ее было на самом деле очень много. Она поразила практически весь дом. Больше всего - стены и потолки. Мы сами были в шоке", - вспоминает Станислав.

По его словам, отделка во дворце была сделана по принципу "фальшстены". То есть непосредственно к бетонной стене, обработанной штукатуркой, крепится металлический каркас, затем он обшивается листами гипсокартона, а уже к гипсокартону крепится дорогая отделка.

"Плесень была непосредственно за фальшстеной", - отмечает рабочий.

Строители работавшие во дворце в разное время, называют его "главным домом". Многие очень расстроились, что результаты многолетней работы по отделке "главного дома" были разрушены.

"Столько людей трудились, столько денег, столько материалов. Нам за каждую царапину доставалось - все это из крутого привезенного дерева сделано, все эти кабинеты. Нам говорили: ребята, аккуратнее. А потом говорят, кабеля режьте, разбирайте, ломайте. Стопками, стопками - и все это на свалку, на мусорку", - рассказал бывший рабочий Игорь.

Кстати, Игорь и Станислав сообщили, что здание было обработано антисептиком от плесени как минимум два раза, но потом заговорили про еще одну обработку.

Сейчас дворец перестраивается изнутри и снаружи. Там уже заменили крышу, окна и внешнюю облицовку.