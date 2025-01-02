Яка українська співачка стала найпопулярнішою на Spotify, Apple Music та YouTube у 2024 році

Jerry Heil - найпопулярніша співачка стримінгових сервісів

Виконавиця стала лідеркою за прослуховуваннями на вищеперелічених платформах за минулий рік. Її треки зібрали майже 500 мільйонів стримів.

"Найбільше прослуховувань зібрала композиція "Teresa & Maria", - ділиться директор Jerry Heil та співзасновник NOVA Music Тарас Себестянович. Цю пісню визнали найпопулярнішою в Україні як на Apple Music, так і на Spotify.

Також чимало прослуховувань минулого року виконавиці принесли композиції: "Пошта", "Козацькому роду", "Три полоси", "Подоляночка", "Купала" та "Губи у губах". Найбільше прослуховувань було з України, а також з Польщі, США, Німеччини та Великої Британії, про що теж розповів директор артистки.

Підвищити впізнаваність Яні (справжнє ім'я зірки) допомогли виступи на "Євробаченні", фестивалях та подіях з багатотисячною аудиторією, а також вступ до Академії Grammy.

Jerry Heil (фото: instagram.com/forbes.ukraine.official)

Що відомо про Jerry Heil

Це 29-річна виконавиця родом з Василькова, Київська область. Вона стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця. Перша популярність прийшла до неї після випуску пісні "Охрана, отмєна", яка входить до її дебютного альбому "Я - Яна". Платівка вийшла у 2019 році.

На міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024", яке проходило у Швеції, Jerry та alyona alyona посіли третє місце. Наразі артистка долучається до міжнародних музичних проєктів та має грандіозні музичні плани.

Вона створює тексти на соціальні теми, про свій особистий досвід, історії інших людей та навколишній світ. Свій жанр знаменитість описує як "побутовий поп".

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)