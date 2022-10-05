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Яка цибуля найкорисніша: червона, біла чи зелена?

Фото: Яка цибуля найкорисніша для здоров'я (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Цибуля є основою багатьох страв в Україні. Його використовують для підливу, гасіння, смаження та для салатів. З давніх часів цей овоч вважається відмінними ліками проти багатьох захворювань.

Яка саме цибуля найкорисніша для здоров'я, розповіла лікар-терапевт Марія Вороненко.

Біла цибуля

Сік цього овоча має властивості природного антибіотика, який здатний захищати організм від інфекцій та застуд. А ще у білій цибулі є речовини, які допомагають боротися з раковими клітинами.

Ріпчаста цибуля

Звичайна цибуля відмінно посилює обмін речовини. А ще позитивно впливає на серце завдяки калію, магнію, цинку та вітамінам групи B.

Зелена цибуля

У ній міститься безліч корисних вітамінів і мікроелементів - вітаміни А і В, фітонциди, залізо, цинк, фтор, магній.

Червона цибуля

Така цибуля містить майже вдвічі більше природних антиоксидантів, ніж в інших видах цибулі. Користь у цьому випадку полягає в активізації в організмі процесу вироблення цистеїну, який сприяє зниженню рівня інтоксикації внутрішніх органів та втрати ваги.

Саме цей вид цибулі є найкориснішим, тому що для природного фарбування в червоних цибулинах присутні антоціани та квертецини.

За даними WebMed, антоціани та квертецини мають протизапальну дію, допомагають зменшити набряки, вбивають ракові клітини й навіть справляються з контролем рівня цукру в крові.

До речі, раніше ми писали про те, як за лічені хвилини замаринувати цибулю.

А ще розповідали про те, які продукти допоможуть вам швидко зігрітися.

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