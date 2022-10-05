Яка цибуля найкорисніша: червона, біла чи зелена?

Біла цибуля

Сік цього овоча має властивості природного антибіотика, який здатний захищати організм від інфекцій та застуд. А ще у білій цибулі є речовини, які допомагають боротися з раковими клітинами.

Ріпчаста цибуля

Звичайна цибуля відмінно посилює обмін речовини. А ще позитивно впливає на серце завдяки калію, магнію, цинку та вітамінам групи B.

Зелена цибуля

У ній міститься безліч корисних вітамінів і мікроелементів - вітаміни А і В, фітонциди, залізо, цинк, фтор, магній.

Червона цибуля

Така цибуля містить майже вдвічі більше природних антиоксидантів, ніж в інших видах цибулі. Користь у цьому випадку полягає в активізації в організмі процесу вироблення цистеїну, який сприяє зниженню рівня інтоксикації внутрішніх органів та втрати ваги.

Саме цей вид цибулі є найкориснішим, тому що для природного фарбування в червоних цибулинах присутні антоціани та квертецини.

За даними WebMed, антоціани та квертецини мають протизапальну дію, допомагають зменшити набряки, вбивають ракові клітини й навіть справляються з контролем рівня цукру в крові.