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Какой лук самый полезный: красный, белый или зеленый?

Фото: Какой лук самый полезный для здоровья (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Лук является основой многих блюд в Украине. Его используют для подлив, тушения, жарки и для салатов. С древних времен этот овощ считается отличным лекарством от многих заболеваний.

Какой именно лук самый полезный для здоровья, рассказала врач-терапевт Мария Вороненко.

Белый лук

Сок этого овоща имеет свойства природного антибиотика, который способен защищать организм от инфекций и простуд. А еще в белом луке есть вещества, которые помогают бороться с раковыми клетками.

Репчатый лук

Обычный лук отлично усиливает обмен вещества. А еще положительно влияет на сердце благодаря калию, магнию, цинку и витаминам группы В.

Зеленый лук

В нем содержится огромное количество полезных витаминов и микроэлементов - витамины А и В, фитонциды, железо, цинк, фтор, магний.

Красный лук

В такой луковице содержится почти в два раза больше природных антиоксидантов, чем в других видах лука. Польза в этом случае состоит в активизации в организме процесса выработки цистеина, который способствует снижению уровня интоксикации внутренних органов и потери веса.

Именно это вид лука является самым полезным, так как для природного окрашивания в красных луковицах присутствует антоцианы и квертецины.

По данным WebMed, антоцианы и квертецины обладают противовоспалительным действием, помогают уменьшить отеки, убивают раковые клетки и даже справляются с контролем уровня сахара в крови.

Кстати, ранее мы писали о том, как в считанные минуты замариновать лук.

А еще рассказывали о том, какие продукты вам помогут быстро согреться.

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лук