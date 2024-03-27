У нашому світі тотальної "толерантності", ми стали забувати про те, що люди мають своє приватне життя та мають власні думку.

Яка токсична поведінка стала нормою у нашому суспільстві

Іноді люди бувають дуже зациклені на своїх бажаннях та справах, тому не помічають того, що в інших також є своє життя, свій графік, свої звички та правила. І ці правила далеко не завжди збігаються з тими, які притаманні вам.

Аби у вас не виникало конфліктів з іншими людьми через ваше неправильне сприйняття їхньої поведінки, варто розуміти, що ви можете робити не так і змінювати свою реакцію.

Токсична поведінка, яка стала нормою (фото: Freepik)

Ось приклади токсичної поведінки: