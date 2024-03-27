Какое токсичное поведение стало нормой в нашем обществе
В нашем мире тотальной "толерантности" мы стали забывать о том, что люди имеют свою частную жизнь и имеют собственное мнение.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-портал "Психология онлайн".
Какое токсическое поведение стало нормой в нашем обществе
Иногда люди бывают очень зациклены на своих желаниях и делах, поэтому не замечают того, что у других тоже есть своя жизнь, свой график, свои привычки и правила. И эти правила далеко не всегда совпадают с теми, которые присущи вам.
Чтобы у вас не возникало конфликтов с другими людьми из-за вашего неправильного восприятия их поведения, следует понимать, что вы можете делать не так и изменять свою реакцию.
Токсическое поведение, ставшее нормой (фото: Freepik)
Вот примеры токсического поведения:
- ожидать что человек ответит на сообщение, в ту же минуту как только прочтет его и обидеться если он этого не делает.
- заставлять человека чувствовать вину за то, что он решил взять перерыв и ничего не делает в этот момент.
- грубо выражаться в чью-либо сторону и называть это конструктивной критикой.
- обесценивать чувства и переживания других людей, потому что у кого-то "все гораздо хуже"
- хамить, обзывать, оскорблять кого - оставляя негативные комментарии незнакомым людям
- самоутверждаться за счет других
- неконтролируемый гнев, агрессия, жестокость, проклинание во имя справедливости или победы "добра".
Раньше мы рассказывали, чем отличаются депрессия и апатия.
Также читайте отрех психологических советах, которые помогут найти свое призвание.