ua en ru
Ср, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какое токсичное поведение стало нормой в нашем обществе

Среда 27 марта 2024 19:48
UA EN RU
Какое токсичное поведение стало нормой в нашем обществе Токсическое поведение, ставшее нормой (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

В нашем мире тотальной "толерантности" мы стали забывать о том, что люди имеют свою частную жизнь и имеют собственное мнение.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-портал "Психология онлайн".

Какое токсическое поведение стало нормой в нашем обществе

Иногда люди бывают очень зациклены на своих желаниях и делах, поэтому не замечают того, что у других тоже есть своя жизнь, свой график, свои привычки и правила. И эти правила далеко не всегда совпадают с теми, которые присущи вам.

Чтобы у вас не возникало конфликтов с другими людьми из-за вашего неправильного восприятия их поведения, следует понимать, что вы можете делать не так и изменять свою реакцию.

Какое токсичное поведение стало нормой в нашем обществе

Токсическое поведение, ставшее нормой (фото: Freepik)

Вот примеры токсического поведения:

  • ожидать что человек ответит на сообщение, в ту же минуту как только прочтет его и обидеться если он этого не делает.
  • заставлять человека чувствовать вину за то, что он решил взять перерыв и ничего не делает в этот момент.
  • грубо выражаться в чью-либо сторону и называть это конструктивной критикой.
  • обесценивать чувства и переживания других людей, потому что у кого-то "все гораздо хуже"
  • хамить, обзывать, оскорблять кого - оставляя негативные комментарии незнакомым людям
  • самоутверждаться за счет других
  • неконтролируемый гнев, агрессия, жестокость, проклинание во имя справедливости или победы "добра".

Раньше мы рассказывали, чем отличаются депрессия и апатия.

Также читайте отрех психологических советах, которые помогут найти свое призвание.

Читайте РБК-Украина в Google News
Люди
NEWS
Обстрел Харькова: россияне нанесли удар по жилым домам, есть жертва и много раненых
Обстрел Харькова: россияне нанесли удар по жилым домам, есть жертва и много раненых