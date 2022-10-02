Яка температура буде у квартирах киян: у КМДА розповіли про опалювальний сезон

У Києві опалювальний сезон розпочнеться в залежності від погодних умов, як це відбувається зазвичай - коли середня температура повітря протягом 3 діб буде нижчою за +8 градусів.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв'ю " Вечірньому Києву ".

"Гнучкий підхід" до початку опалювального сезону

За словами чиновника, вирішальним фактором для старту опалювального сезону в столиці стануть погодні умови, при цьому цього року "доцільно застосувати більш гнучкий підхід".

"Щоб, з одного боку - даремно не спалювати газ, коли надворі ще тепло, а з іншого - не затягувати критичного похолодання. Оскільки зволікання у холодну погоду із запуском опалення може призвести до техногенних наслідків", - зазначив він.

Температура повітря у квартирах

Що стосується самого опалення квартир у житлових будинках Києва, то температура в приміщеннях повинна бути не нижчою за +18 градусів, згідно з чинними в Україні нормативами, заявив Пантелеєв.

"Тому теплопостачальні підприємства працюватимуть таким чином, щоб досягти зазначених показників", - каже заступник голови КМДА.

Вартість опалення

Тарифи на тепло та гарячу воду для мешканців та гостей столиці залишаться на колишньому рівні, додав чиновник.

"Уряд зафіксував ціну на газ для населення на рівня минулого року. Крім цього, столична влада ухвалила, своєю чергою, власні рішення для підтримки "Київтеплоенерго", як базової теплопостачальної компанії", - розповів він.