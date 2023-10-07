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Яка спеція вважається найдорожчою світі і чому

Яка спеція вважається найдорожчою у світі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У світі є спеція, яка вважається найдорожчою. Вона відома своїм неповторним ароматом пряністю, цінніша за трюфелі, васабі та навіть золото. Мова йде про шафран.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт IFLScience.

Скільки коштує

Шафран роблять з фіолетових квіток шафранового крокусу, ціна коливається від 2000 до 10 000 доларів за фунт (453 г).

Основна причина, чому спеція дорога - її збирати важко. Рослину збирають з трьох приймочок у центрі кожної квітки, роблять це вручну.

Це означає, щоб отримати один фунт шафрану, треба зібрати 75 тисяч квітів. Потім приймочки перетворюють на більш звичну форму - висушеного шафрану, зібране розкладають на підносах і повільно сушать над вугіллям. Це дуже трудомісткий процес, у якому не можна поспішати.

Шафран (фото: Freepik)

Користь спеції

Попри м’який аромат, він має дуже інтенсивний смак. У смаку міститься глибокий пікантний підтекст.

Шафран є чудовим натуральним консервантом. Приготовлені з ним страви можуть довго зберігатися без холодильника.

Також спеція має лікувальні властивості. У народній медицині шафран використовують уже багато століть, він входить до сотень рецептів лікарських засобів.

Шафран повинен зберігатися у герметичному контейнері в прохолодному темному місці та зберігає свою свіжість протягом шести місяців. Щоб продовжити термін зберігання якомога довше, рекомендується зберігати його у світлонепроникному контейнері, наприклад, жерстяній або скляній банці.

Шафран містить вражаючий набір рослинних сполук, які діють як антиоксиданти, молекули, які захищають клітини від вільних радикалів і окисного стресу. 

Додамо, що косметичні препарати, які мають у своєму складі шафран (вартість якого висока сама собою) - задоволення не з дешевих.

Виробники часто додають його до складу засобів, завдання яких - зберігати вологу, пом’якшувати та зволожувати шкіру. Він володіє також здатністю покращувати її структуру, тонізувати, відновлювати й оновлювати.

Раніше ми повідомляли, яка спеція здатна замінити дорогі аптечні препарати.

Також читайте, які спеції знижують ризик раку та цукор в крові.

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