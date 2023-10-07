Какая специя считается самой дорогой в мире и почему

В мире есть специя, которая считается самой дорогой. Она известна своим неповторимым ароматом пряностью, ценнее трюфелей, васаби и даже золота. Речь идет о шафране.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт IFLScience.
Шафран производят из фиолетовых цветков шафранового крокуса, цена колеблется от 2000 до 10 000 долларов за фунт (453 г).
Основная причина, почему специя дорога - ее собирать трудно. Растение собирают с трех примочек в центре каждого цветка, делают это вручную.
Это значит, чтобы получить один фунт шафрана, нужно собрать 75 тысяч цветов. Затем примочки превращают в более привычную форму - высушенного шафрана, собранное разлагают на подносах и медленно сушат над углем. Это очень трудоемкий процесс, в котором нельзя спешить.
Несмотря на мягкий аромат, он имеет очень интенсивный вкус. Во вкусе содержится глубокий пикантный подтекст.
Шафран является отличным натуральным консервантом. Приготовленные с ним блюда могут длительно храниться без холодильника.
Также специя обладает лечебными свойствами. В народной медицине шафран используют уже много веков, он входит в сотни рецептов лекарственных средств.
Шафран должен храниться в герметичном контейнере в прохладном темном месте и сохранять свою свежесть в течение шести месяцев. Чтобы продлить срок хранения как можно дольше, рекомендуется хранить его в светонепроницаемом контейнере, например, в жестяной или стеклянной банке.
Шафран содержит впечатляющий набор растительных соединений, действующих в качестве антиоксидантов, молекул, защищающих клетки от свободных радикалов и окислительного стресса.
Добавим, что косметические препараты, имеющие в своем составе шафран (стоимость которого высока сама собой) - удовольствие не из дешевых.
Производители часто добавляют его в состав средств, задача которых - сохранять влагу, смягчать и увлажнять кожу. Он обладает также способностью улучшать его структуру, тонизировать, восстанавливать и обновлять.
Ранее мы сообщали, какая специя способна заменить дорогостоящие аптечные препараты.
Также читайте, какие специи снижают риск рака и сахара в крови.