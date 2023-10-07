Какая специя считается самой дорогой в мире и почему

Сколько стоит

Шафран производят из фиолетовых цветков шафранового крокуса, цена колеблется от 2000 до 10 000 долларов за фунт (453 г).

Основная причина, почему специя дорога - ее собирать трудно. Растение собирают с трех примочек в центре каждого цветка, делают это вручную.

Это значит, чтобы получить один фунт шафрана, нужно собрать 75 тысяч цветов. Затем примочки превращают в более привычную форму - высушенного шафрана, собранное разлагают на подносах и медленно сушат над углем. Это очень трудоемкий процесс, в котором нельзя спешить.

Шафран (фото: Freepik)

Польза специи

Несмотря на мягкий аромат, он имеет очень интенсивный вкус. Во вкусе содержится глубокий пикантный подтекст.

Шафран является отличным натуральным консервантом. Приготовленные с ним блюда могут длительно храниться без холодильника.

Также специя обладает лечебными свойствами. В народной медицине шафран используют уже много веков, он входит в сотни рецептов лекарственных средств.

Шафран должен храниться в герметичном контейнере в прохладном темном месте и сохранять свою свежесть в течение шести месяцев. Чтобы продлить срок хранения как можно дольше, рекомендуется хранить его в светонепроницаемом контейнере, например, в жестяной или стеклянной банке.

Шафран содержит впечатляющий набор растительных соединений, действующих в качестве антиоксидантов, молекул, защищающих клетки от свободных радикалов и окислительного стресса.

Добавим, что косметические препараты, имеющие в своем составе шафран (стоимость которого высока сама собой) - удовольствие не из дешевых.

Производители часто добавляют его в состав средств, задача которых - сохранять влагу, смягчать и увлажнять кожу. Он обладает также способностью улучшать его структуру, тонизировать, восстанавливать и обновлять.