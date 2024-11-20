Яка різниця між "Я закоханий в тебе" та "Я кохаю тебе"

Закоханість - це приємне почуття, яке може виникати з перших днів стосунків та тривати до трьох років. Але увесь фокус у тому, що закоханість не обов'язково з часом переростає у глибоке та серйозне почуття. І дуже багато людей не розуміє різниці між "закоханий" та "кохаю".
Чим відрізняються почуття при закоханості від справжнього "я кохаю", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Marriage.
Бути закоханим у когось та любити когось - це дві абсолютно різні речі. Багато людей вважають ці слова синонімами, але насправді це не так.
Коли ви закохані, ви хочете цю людину. Коли ви когось кохаєте, ця людина вам потрібна.
І це головна відмінність між коханням та закоханістю. Бути закоханим означає бажання володіти іншою людиною. Це віра в те, що ця людина чудова і вона вам потрібна у вашому житті.
Коли ви закохуєтеся, ви відчуваєте сильну потребу поглинути іншу людину будь-яким можливим способом. І фактично закоханість - це вірити у те, що вам потрібен ще хтось, щоб почуватися щасливим.
А коли ви кохаєте, ви не тільки хочете цю людину у своєму житті, а й потребуєте її. Вам потрібна ця людина, щоб жити щасливо. І це не тому, що вона вам належить, а, тому що ви хочете віддати їй частину себе. Такі почуття іноді вимагають від вас відпустити іншу людину.
Коли ви закохані - ваші емоції на межі. Коли ви кохаєте - ваші емоції знаходяться у порядку.
Почуття кайфу при закоханості вами керує і ви не хочете, щоб воно закінчувалося. Це ніби ви пливете на вершині хмари й не хочете це відпускати. Однак через деякий час спуститися доведеться.
Коли є справжнє кохання, то емоції не стрибають, як перелякані адреналінові зайці. Такі почуття більше стосується думок та дій. Ви думаєте про свою другу половинку і бажаєте їй найкращого. Ви дбаєте про них, а емоції, які з цим приходять - це додаткові привілеї.
Якщо вам пощастить і ви перетнете стадію від закоханості до кохання, то доведеться позбутися відчуття кайфу та бути готовими кататися на менш емоційних хвилях.
Коли ви закохані - ви плануєте досягти мети, а коли кохаєш - мета не має значення.
Тобто, закоханість спонукає прагнути більшого. Ви хочете взнати про людину більше, хоче провести разом час. І вам оцього "більшого" буде хотітися постійно.
А коли ви кохаєте, у вас вже нема мети, бо ви досягли фінішу. Це часто лякає пари, бо вони чекають якогось прогресу. Все, що ви можете, коли у вас глибокі та серйозні почуття - це продовжувати працювати над стосунками та оновлювати те, що вже є.
Коли ви закохані, ви думаєте, що дбаєте про іншу людину більше, ніж про себе. А коли кохаєте, ви дійсно дбаєте про кохану людину більше, ніж думаєте.
Коли ви закохані, хімічні речовини у мозку змушують вас відчувати себе найкращою людиною у світі. І ви вірите, що ця людина - ваша ідеальна пара. Однак це почуття зникне, коли щасливі речовини вивітряться. Ви залишитеся розгубленим.
А кохання, навпаки, - коли ви маєте глибокі почуття, моменти розлуки чи втрати можуть наповнити вас складними емоціями. Ви дбаєте про іншу людину більше, ніж думаєте, і вам буде важко уявити своє життя без неї.
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