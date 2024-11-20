Какая разница между "Я влюблен в тебя" и "Я люблю тебя"

Влюбленность - это приятное чувство, которое может возникать с первых дней отношений и длиться до трех лет. Но весь фокус состоит в том, что влюбленность необязательно со временем перерастает в глубокое и серьезное чувство. И очень много людей не понимает разницы между "влюбленностью" и "любовью".
Чем отличаются чувства при влюбленности от настоящего "я люблю", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marriage.
Быть влюбленным в кого-то и любить кого-то - это две совершенно разные вещи. Многие люди считают эти слова синонимами, но на самом деле это не так.
Когда вы влюблены, вы хотите этого человека. Когда вы кого-то любите, этот человек вам нужен.
И это главное отличие между любовью и влюбленностью означает желание владеть другим человеком.
Когда вы влюбляетесь, вы чувствуете сильную потребность поглотить другого человека любым возможным способом. И фактически влюбленность - это верить в то, что вам нужен еще кто-то, чтобы чувствовать себя счастливым.
А когда вы любите, вы не только хотите этого человека в своей жизни, но и нуждаетесь в нем. Вам нужен этот человек, чтобы жить счастливо. И это не потому, что он вам принадлежит, а потому, что вы хотите отдать ему часть себя. Такие чувства иногда требуют от вас отпустить другого человека.
Когда вы влюблены - ваши эмоции на грани. Когда вы любите - ваши эмоции находятся в порядке.
Чувство кайфа при влюбленности вами управляет, и вы не хотите, чтобы оно заканчивалось. Это словно вы плывете на вершине облака и не хотите это отпускать. Однако спустя некоторое время спуститься придется.
Когда есть настоящая любовь, то эмоции не прыгают, как испуганные адреналиновые зайцы. Такие чувства больше касается мыслей и действий. Вы думаете о своей второй половинке и желаете ей лучшего. Вы заботитесь о ней, а эмоции, которые с этим приходят - это дополнительные привилегии.
Если вам повезет и вы пересечете стадию от влюбленности в любовь, то придется избавиться от ощущения кайфа и быть готовыми кататься на менее эмоциональных волнах.
Когда вы влюблены - вы планируете достичь цели, а когда любишь - цель не имеет значения.
То есть, влюбленность побуждает стремиться к большему. Вы хотите узнать о человеке больше, хотите провести вместе время. И вам этого "большого" будет хотеться постоянно.
А когда вы любите, у вас уже нет цели, потому что вы достигли финиша. Это часто пугает пары, потому что они ждут какого-то прогресса. Все, что вы можете, когда у вас глубокие и серьезные чувства - это продолжать работать над отношениями и обновлять то, что уже есть.
Когда вы влюблены, вы думаете, что заботитесь о другом человеке больше, чем о себе. А когда любите, вы действительно заботитесь о любимом человеке больше, чем думаете.
Когда вы влюблены, химические вещества в мозге заставляют вас чувствовать себя самым лучшим человеком в мире. И вы верите, что этот человек - ваша идеальная пара. Однако это чувство исчезнет, когда счастливые вещества выветрятся. Вы останетесь растерянным.
А любовь, наоборот, - когда у вас есть глубокие чувства, моменты разлуки или потери могут наполнить вас сложными эмоциями. Вы заботитесь о другом человеке больше, чем думаете, и вам будет трудно представить свою жизнь без него.
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