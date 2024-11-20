Яка різниця між "Я закоханий в тебе" та "Я кохаю тебе"

Закоханість - це приємне почуття, яке може виникати з перших днів стосунків та тривати до трьох років. Але увесь фокус у тому, що закоханість не обов'язково з часом переростає у глибоке та серйозне почуття. І дуже багато людей не розуміє різниці між "закоханий" та "кохаю".

Чим відрізняються почуття при закоханості від справжнього "я кохаю", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Marriage.

Бути закоханим у когось та любити когось - це дві абсолютно різні речі. Багато людей вважають ці слова синонімами, але насправді це не так.

Вам потрібна ця людина

Коли ви закохані, ви хочете цю людину. Коли ви когось кохаєте, ця людина вам потрібна.

І це головна відмінність між коханням та закоханістю. Бути закоханим означає бажання володіти іншою людиною. Це віра в те, що ця людина чудова і вона вам потрібна у вашому житті.

Коли ви закохуєтеся, ви відчуваєте сильну потребу поглинути іншу людину будь-яким можливим способом. І фактично закоханість - це вірити у те, що вам потрібен ще хтось, щоб почуватися щасливим.

А коли ви кохаєте, ви не тільки хочете цю людину у своєму житті, а й потребуєте її. Вам потрібна ця людина, щоб жити щасливо. І це не тому, що вона вам належить, а, тому що ви хочете віддати їй частину себе. Такі почуття іноді вимагають від вас відпустити іншу людину.

Емоції

Коли ви закохані - ваші емоції на межі. Коли ви кохаєте - ваші емоції знаходяться у порядку.

Почуття кайфу при закоханості вами керує і ви не хочете, щоб воно закінчувалося. Це ніби ви пливете на вершині хмари й не хочете це відпускати. Однак через деякий час спуститися доведеться.

Коли є справжнє кохання, то емоції не стрибають, як перелякані адреналінові зайці. Такі почуття більше стосується думок та дій. Ви думаєте про свою другу половинку і бажаєте їй найкращого. Ви дбаєте про них, а емоції, які з цим приходять - це додаткові привілеї.

Якщо вам пощастить і ви перетнете стадію від закоханості до кохання, то доведеться позбутися відчуття кайфу та бути готовими кататися на менш емоційних хвилях.

Мета

Коли ви закохані - ви плануєте досягти мети, а коли кохаєш - мета не має значення.

Тобто, закоханість спонукає прагнути більшого. Ви хочете взнати про людину більше, хоче провести разом час. І вам оцього "більшого" буде хотітися постійно.

А коли ви кохаєте, у вас вже нема мети, бо ви досягли фінішу. Це часто лякає пари, бо вони чекають якогось прогресу. Все, що ви можете, коли у вас глибокі та серйозні почуття - це продовжувати працювати над стосунками та оновлювати те, що вже є.

Почуття

Коли ви закохані, ви думаєте, що дбаєте про іншу людину більше, ніж про себе. А коли кохаєте, ви дійсно дбаєте про кохану людину більше, ніж думаєте.

Коли ви закохані, хімічні речовини у мозку змушують вас відчувати себе найкращою людиною у світі. І ви вірите, що ця людина - ваша ідеальна пара. Однак це почуття зникне, коли щасливі речовини вивітряться. Ви залишитеся розгубленим.

А кохання, навпаки, - коли ви маєте глибокі почуття, моменти розлуки чи втрати можуть наповнити вас складними емоціями. Ви дбаєте про іншу людину більше, ніж думаєте, і вам буде важко уявити своє життя без неї.