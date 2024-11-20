Какая разница между "Я влюблен в тебя" и "Я люблю тебя"

Влюбленность - это приятное чувство, которое может возникать с первых дней отношений и длиться до трех лет. Но весь фокус состоит в том, что влюбленность необязательно со временем перерастает в глубокое и серьезное чувство. И очень много людей не понимает разницы между "влюбленностью" и "любовью".

Чем отличаются чувства при влюбленности от настоящего "я люблю", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marriage.

Быть влюбленным в кого-то и любить кого-то - это две совершенно разные вещи. Многие люди считают эти слова синонимами, но на самом деле это не так.

Вам нужен этот человек

Когда вы влюблены, вы хотите этого человека. Когда вы кого-то любите, этот человек вам нужен.

И это главное отличие между любовью и влюбленностью означает желание владеть другим человеком.

Когда вы влюбляетесь, вы чувствуете сильную потребность поглотить другого человека любым возможным способом. И фактически влюбленность - это верить в то, что вам нужен еще кто-то, чтобы чувствовать себя счастливым.

А когда вы любите, вы не только хотите этого человека в своей жизни, но и нуждаетесь в нем. Вам нужен этот человек, чтобы жить счастливо. И это не потому, что он вам принадлежит, а потому, что вы хотите отдать ему часть себя. Такие чувства иногда требуют от вас отпустить другого человека.

Эмоции

Когда вы влюблены - ваши эмоции на грани. Когда вы любите - ваши эмоции находятся в порядке.

Чувство кайфа при влюбленности вами управляет, и вы не хотите, чтобы оно заканчивалось. Это словно вы плывете на вершине облака и не хотите это отпускать. Однако спустя некоторое время спуститься придется.

Когда есть настоящая любовь, то эмоции не прыгают, как испуганные адреналиновые зайцы. Такие чувства больше касается мыслей и действий. Вы думаете о своей второй половинке и желаете ей лучшего. Вы заботитесь о ней, а эмоции, которые с этим приходят - это дополнительные привилегии.

Если вам повезет и вы пересечете стадию от влюбленности в любовь, то придется избавиться от ощущения кайфа и быть готовыми кататься на менее эмоциональных волнах.

Цель

Когда вы влюблены - вы планируете достичь цели, а когда любишь - цель не имеет значения.

То есть, влюбленность побуждает стремиться к большему. Вы хотите узнать о человеке больше, хотите провести вместе время. И вам этого "большого" будет хотеться постоянно.

А когда вы любите, у вас уже нет цели, потому что вы достигли финиша. Это часто пугает пары, потому что они ждут какого-то прогресса. Все, что вы можете, когда у вас глубокие и серьезные чувства - это продолжать работать над отношениями и обновлять то, что уже есть.

Чувство

Когда вы влюблены, вы думаете, что заботитесь о другом человеке больше, чем о себе. А когда любите, вы действительно заботитесь о любимом человеке больше, чем думаете.

Когда вы влюблены, химические вещества в мозге заставляют вас чувствовать себя самым лучшим человеком в мире. И вы верите, что этот человек - ваша идеальная пара. Однако это чувство исчезнет, когда счастливые вещества выветрятся. Вы останетесь растерянным.

А любовь, наоборот, - когда у вас есть глубокие чувства, моменты разлуки или потери могут наполнить вас сложными эмоциями. Вы заботитесь о другом человеке больше, чем думаете, и вам будет трудно представить свою жизнь без него.