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Яка орхідея найпростіша в догляді, пишно квітне і не хворіє (фото)

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П'ятниця 24 лютого 2023 20:40
Яка орхідея найпростіша в догляді, пишно квітне і не хворіє (фото) Яка орхідея найпростіша в догляді (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Орхідея - екзотична квітка, яка давно прижилася на наших підвіконнях. Доглядати за нею нескладно, проте вона теж має свої примхи, хвороби і особливості. Якщо ж ви квітникар-початківець, то вам варто купити найпростішу орхідею.

Про який саме підвид йде мова, розповіла блогерка з каналу Світ орхідей в TikTok.

Виберіть найпростішу орхідею (фаленопсис)

За словами експертки, це може бути орхідея типу:

  • "мультифлора" - та, що випускає за один раз кілька квітконосів, але має менший розмір і висоту квітконосів
  • "стандарт" - висота такої рослини до 50 см, а діаметр горщика 12 см, найчастіше квітконос випускає один.

Але головна характеристика найпростішої орхідеї - її колір. Це фаленопсис із білими квітами. Саме така квітка чудово підійде початківцям.

Яка орхідея найпростіша в догляді, пишно квітне і не хворіє (фото)

Скриншот: tiktok.com/@_svit_orkhidey

Чому саме біла орхідея

Як правило, білі орхідеї - невибагливі в догляді, гарно і пишно квітнуть, в них дуже рідко бувають проблеми зі здоров'ям, і при цьому вони мають дуже гарний вигляд.

Біла орхідея була виведена найпершою, тому варто почати саме з неї. Вона навчить вас доглядати за цим типом квітів. Згодом ви зможете поповнити вашу колекцію іншими кольорами і підвидами.

Дивіться нижче фото гарних білих орхідей:

Яка орхідея найпростіша в догляді, пишно квітне і не хворіє (фото)Яка орхідея найпростіша в догляді, пишно квітне і не хворіє (фото)Яка орхідея найпростіша в догляді, пишно квітне і не хворіє (фото)

Фото: freepik, pixabay

Раніше ми писали, що не можна робити з щойно придбаною орхідеєю.

Крім того читайте, які способи догляду точно вб'ють вашу орхідею.

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