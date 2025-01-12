Яка доза фтору у зубній пасті безпечна насправді

Фтор - один із ключових компонентів зубної пасти, який забезпечує ефективний захист від карієсу. Проте надлишок цієї речовини може бути шкідливим, особливо для дітей.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яка саме концентрація фтору в зубній пасті (ppm) є безпечною.

Для чого потрібен фтор у зубній пасті?

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Cochrane Library, зубні пасти з фтором ефективно знижують ризик карієсу на 24% у порівнянні з пастами без фтору.

Фтор, який зазвичай додається у вигляді сполук (натрію фторид, фторид олова, монофторфосфат натрію), зміцнює зубну емаль, захищаючи її від руйнівного впливу кислот, які утворюються бактеріями. Він зміцнює емаль (робить її більш стійкою до карієсу), мінералізує (відновлює початкові пошкодження зубів) і знижує кількість бактерій (відповідно - зменшує утворення зубного нальоту).

Проте для ефективного й безпечного використання важливо дотримуватися рекомендованих доз.

Рекомендована доза фтору у зубній пасті залежно від віку

Діти до 3 років

Концентрація фтору: до 500 ppm (частинок на мільйон)

Кількість пасти на щітці: розміром із рисове зернятко

У цьому віці діти часто ковтають пасту, тому низька концентрація фтору допоможе уникнути негативних наслідків.

Діти від 3 до 6 років

Концентрація фтору: 500-1000 ppm.

Кількість пасти: розміром із горошину.

Важливо навчати дітей правильно чистити зуби та випльовувати пасту.

Діти старше 6 років і дорослі

Концентрація фтору: 1000-1500 ppm.

Така концентрація є стандартною для більшості зубних паст і забезпечує оптимальний захист від карієсу.

Дослідження нідерландських вчених, результати якого опубліковані у Journal of Dental Research, підтверджує, що ідеальна концентрація фтору у зубній пасті для дорослих становить 1450 ppm.

Люди з високим ризиком карієсу

Концентрація фтору: 2800-5000 ppm (тільки за рекомендацією стоматолога).

Такі пасти застосовуються при захворюваннях ясен, підвищеній чутливості зубів або після стоматологічних процедур. Вони продаються тільки за рецептом.

Важливо контролювати вміст фтору у дитячій зубній пасті (фото: Freepik.com)

Як перевірити концентрацію фтору?

На упаковці зубної пасти завжди вказується концентрація фтору в ppm (parts per million). Це може бути позначено як:

Sodium Fluoride (NaF)

Stannous Fluoride (SnF2)

Sodium Monofluorophosphate (MFP)

Чому важливо дотримуватися дозування?

Надлишок фтору у дітей може викликати флюороз - стан, коли на зубах з’являються білі плями або смужки через надмірне споживання фтору.

У дорослих надлишок може призвести до крихкості емалі та накопичення фтору в організмі.

Натомість недостатній вміст фтору знижує захист емалі, що робить зуби більш вразливими до карієсу.

Як вибрати безпечну зубну пасту?

Насамперед перевіряйте концентрацію фтору: на упаковці завжди зазначено вміст фтору в ppm (parts per million). Звертайте увагу на це перед покупкою.

Якщо ви не впевнені у виборі пасти, проконсультуйтеся зі своїм стоматологом. Він допоможе визначити, яка концентрація фтору потрібна саме вам.