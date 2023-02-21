Яка анестезія для українців безкоштовна: це потрібно знати пацієнтам

Анестезія для пацієнтів в Україні є безкоштовною у рамках пакетів Програми медичних гарантій. Анестезія є частиною медичних послуг і має бути надана безоплатно, незалежно від того, чи є процедура плановою, чи невідкладною.
Про це українцям нагадали у Національній службі здоров'я.
Заклади мають забезпечувати необхідні лікарські засоби, що входять до Національного переліку, а також закуповуються за рахунок інших програм державного бюджету.
Безкоштовне знеболювання та анестезія доступні для пацієнтів у рамках пакетів медичної допомоги. Вони включають:
Під час діагностичних процедур анестезія передбачена пакетами хіміотерапевтичного та радіологічного лікування дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах. А також у пакеті Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах.
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