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Какая анестезия для украинцев бесплатная: это нужно знать пациентам

Фото: Какая анестезия бесплатна для украинцев (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Анестезия для пациентов в Украине является бесплатной в рамках пакетов Программы медицинских гарантий. Анестезия является частью медицинских услуг и должна быть предоставлена ​​безвозмездно, независимо от того, является ли процедура плановой или неотложной.

Об этом украинцам напомнили в Национальной службе здоровья.

Что нужно знать пациентам

Заведения должны обеспечивать необходимые лекарственные средства, которые входят в Национальный перечень, а также закупаемые за счет других программ государственного бюджета.

Бесплатное обезболивание и анестезия доступны для пациентов в рамках пакетов медицинской помощи. Они включают в себя:

  • Хирургические операции для взрослых и детей в стационарных условиях и в стационаре одного дня;
  • Медицинскую помощь при родах;
  • Стоматологическая помощь взрослым и детям;
  • Стационарную помощь без проведения хирургических операций;
  • Медицинскую помощь при остром мозговом инсульте, остром инфаркте миокарда, туберкулезе, стационарную психиатрическую помощь и стационарную паллиативную помощь;
  • Диагностику и лечение взрослых и детей с туберкулезом в амбулаторных и стационарных условиях;
  • Медицинскую помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.
  • Во время проведения обследований для раннего выявления онкологии, таких как эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, гистероскопия, цистоскопия и бронхоскопия.

  • Во время диагностических процедур анестезия предусмотрена пакетами химиотерапевтического и радиологического лечения взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях. А также в пакете Лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях.

Напомним, что ученые создали интеллектуальное "ожерелье", которое поможет бросить курить.

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медицинаанестезія