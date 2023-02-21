Какая анестезия для украинцев бесплатная: это нужно знать пациентам

Анестезия для пациентов в Украине является бесплатной в рамках пакетов Программы медицинских гарантий. Анестезия является частью медицинских услуг и должна быть предоставлена безвозмездно, независимо от того, является ли процедура плановой или неотложной.
Об этом украинцам напомнили в Национальной службе здоровья.
Заведения должны обеспечивать необходимые лекарственные средства, которые входят в Национальный перечень, а также закупаемые за счет других программ государственного бюджета.
Бесплатное обезболивание и анестезия доступны для пациентов в рамках пакетов медицинской помощи. Они включают в себя:
Во время диагностических процедур анестезия предусмотрена пакетами химиотерапевтического и радиологического лечения взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях. А также в пакете Лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях.
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