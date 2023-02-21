Какая анестезия для украинцев бесплатная: это нужно знать пациентам
Анестезия для пациентов в Украине является бесплатной в рамках пакетов Программы медицинских гарантий. Анестезия является частью медицинских услуг и должна быть предоставлена безвозмездно, независимо от того, является ли процедура плановой или неотложной.
Об этом украинцам напомнили в Национальной службе здоровья.
Что нужно знать пациентам
Заведения должны обеспечивать необходимые лекарственные средства, которые входят в Национальный перечень, а также закупаемые за счет других программ государственного бюджета.
Бесплатное обезболивание и анестезия доступны для пациентов в рамках пакетов медицинской помощи. Они включают в себя:
- Хирургические операции для взрослых и детей в стационарных условиях и в стационаре одного дня;
- Медицинскую помощь при родах;
- Стоматологическая помощь взрослым и детям;
- Стационарную помощь без проведения хирургических операций;
- Медицинскую помощь при остром мозговом инсульте, остром инфаркте миокарда, туберкулезе, стационарную психиатрическую помощь и стационарную паллиативную помощь;
- Диагностику и лечение взрослых и детей с туберкулезом в амбулаторных и стационарных условиях;
- Медицинскую помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.
- Во время проведения обследований для раннего выявления онкологии, таких как эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, гистероскопия, цистоскопия и бронхоскопия.
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Во время диагностических процедур анестезия предусмотрена пакетами химиотерапевтического и радиологического лечения взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях. А также в пакете Лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях.
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