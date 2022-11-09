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Як зварити манну кашу без грудочок: секрет у молоці

Фото: Як зварити манну кашу без грудочок (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Зварити манну кашу без грудочок вдається не кожному і не завжди. Але це цілком реально - навчитися завжди варити ідеальну страву для сніданку, яку люблять і дорослі і діти.

Читайте нижче в матеріалі Styler про секрет ідеальної манної каші.

Як приготувати правильну манну кашу

Для відмінної манної каші вам знадобиться налити в каструлю молоко і додати трохи солі та цукру.

Після цього всипте в ємність крупу, просто в холодне молоко, і можете відправляти посуд на плиту.

Варіть кашу доти, доки вона не досягне стану готовності, не забуваючи часто перемішувати, адже манка здатна осідати на дні і прилипати.

Після цього залишиться присмачити страву шматочком вершкового масла, і можна подавати до столу.

Секрет саме в молоці

Цікаво, що пропорції можуть бути будь-якими, ви можете використовувати кількість манки, цукру, солі до вашого смаку.

Але молоко, коли ви додаєте крупу, має бути саме холодним. Саме так вам вдасться уникнути грудочок. Адже крупа не буде звертатися і братися грудками в гарячому молоці.

Весь секрет ідеальної страви полягає саме в холодному молоці.

Раніше Євген Клопотенко розповів про всі секрети ідеальної гарбузової каші в мультиварці.

Також читайте, як готувати мереживні млинці з манної каші.

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кашаманка