Як зварити манну кашу без грудочок: секрет у молоці

Зварити манну кашу без грудочок вдається не кожному і не завжди. Але це цілком реально - навчитися завжди варити ідеальну страву для сніданку, яку люблять і дорослі і діти.
Читайте нижче в матеріалі Styler про секрет ідеальної манної каші.
Для відмінної манної каші вам знадобиться налити в каструлю молоко і додати трохи солі та цукру.
Після цього всипте в ємність крупу, просто в холодне молоко, і можете відправляти посуд на плиту.
Варіть кашу доти, доки вона не досягне стану готовності, не забуваючи часто перемішувати, адже манка здатна осідати на дні і прилипати.
Після цього залишиться присмачити страву шматочком вершкового масла, і можна подавати до столу.
Цікаво, що пропорції можуть бути будь-якими, ви можете використовувати кількість манки, цукру, солі до вашого смаку.
Але молоко, коли ви додаєте крупу, має бути саме холодним. Саме так вам вдасться уникнути грудочок. Адже крупа не буде звертатися і братися грудками в гарячому молоці.
Весь секрет ідеальної страви полягає саме в холодному молоці.
Раніше Євген Клопотенко розповів про всі секрети ідеальної гарбузової каші в мультиварці.
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