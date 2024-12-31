Як зустріти Новий рік, щоб гроші водилися

Новий рік - це не лише час веселощів, а й можливість закласти основу для фінансового добробуту. Наші предки вірили в магічну силу ритуалів, які могли притягнути удачу, щастя та гроші.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про прості новорічні обряди, які допоможуть залучити фінансову стабільність на весь наступний рік.

Завершіть рік без боргів

Перед тим як святкувати, обов’язково закрийте всі фінансові питання. Не позичайте грошей і не віддавайте борги в новорічну ніч - це може стати причиною фінансових втрат у майбутньому. Завершити всі розрахунки необхідно до 31 грудня. Так ви створите гармонійну основу для нового етапу в житті.

Гроші поруч із вами

Зустрічати Новий рік із порожніми кишенями не можна - це до фінансових труднощів. Покладіть у кишеню монету чи купюру або навіть заховайте її у взуття. Цей символічний жест допомагає залучити грошову енергію. Також радять покласти монету під тарілку або стілець за святковим столом.

Прикрасьте дім і стіл з думкою про достаток

Новорічна ялинка має бути прикрашена яскраво й багатою декорацією: цукерками, монетками, банкнотами. Під скатертину святкового столу можна покласти жовті монетки - це притягне багатство. На столі мають бути сільничка та різноманітні страви, адже порожній стіл - до бідності. Важливо не залишати стіл порожнім навіть після святкової вечері.

Візьміть до уваги важливі деталі одягу

Вбирайтеся в новий і красивий одяг, особливо це стосується спідньої білизни. Вважається, що це забезпечує оновлення фінансового потоку. Уникайте одягу з дірками чи пошкодженнями - через них гроші можуть "витікати". Святковий образ має бути охайним і блискучим, щоб приваблювати удачу.

Певні ритуали допоможуть привабити гроші у дім (фото: Freepik.com)

Ритуали під бій курантів

Під перший удар курантів затисніть у руці монету. Коли годинник проб’є дванадцять разів, киньте монету в келих шампанського, випийте напій і збережіть монету в гаманці як талісман. Це символізує фінансове щастя, яке супроводжуватиме вас увесь рік.

Прибирання перед святом

Перед Новим роком важливо зробити генеральне прибирання. Завершіть усі справи до полудня 31 грудня, адже після цього виносити сміття не можна - разом із ним можна винести фінансову удачу. Чистий дім символізує готовність до нових можливостей і достатку.

Подарунки та їхня енергетика

Не купуйте подарунки за останні гроші, інакше весь рік відчуватимете нестачу фінансів. Дарувати й отримувати подарунки - це до добра, але важливо уникати надмірної економії. Наповніть цей процес позитивною енергетикою, щоб примножити свій достаток.

Символічна їжа та традиції

Святковий стіл має бути багатим і різноманітним. Готуйте страви, які відповідають традиціям і улюбленцям року. Хліб на столі символізує достаток, а солона страва відлякує негатив. Завершіть вечір із добрими побажаннями для себе та близьких, адже позитивний настрій теж приваблює удачу.