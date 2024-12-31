Как встретить Новый год, чтобы деньги водились

Новый год - это не только время веселья, но и возможность заложить основу для финансового благополучия. Наши предки верили в магическую силу ритуалов, которые могли притянуть удачу, счастье и деньги.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о простых новогодних обрядах, которые помогут привлечь финансовую стабильность на весь следующий год.

Завершите год без долгов

Перед тем как праздновать, обязательно закройте все финансовые вопросы. Не занимайте денег и не отдавайте долги в новогоднюю ночь - это может стать причиной финансовых потерь в будущем. Завершить все расчеты необходимо до 31 декабря. Так вы создадите гармоничную основу для нового этапа в жизни.

Деньги рядом с вами

Встречать Новый год с пустыми карманами нельзя - это к финансовым трудностям. Положите в карман монету или купюру или даже спрячьте ее в обувь. Этот символический жест помогает привлечь денежную энергию. Также советуют положить монету под тарелку или стул за праздничным столом.

Украсьте дом и стол с мыслью о достатке

Новогодняя елка должна быть украшена ярко и богатой декорацией: конфетами, монетками, банкнотами. Под скатерть праздничного стола можно положить желтые монетки - это притянет богатство. На столе должны быть солонка и разнообразные блюда, ведь пустой стол - к бедности. Важно не оставлять стол пустым даже после праздничного ужина.

Примите во внимание важные детали одежды

Наряжайтесь в новую и красивую одежду, особенно это касается нижнего белья. Считается, что это обеспечивает обновление финансового потока. Избегайте одежды с дырками или повреждениями - через них деньги могут "утекать". Праздничный образ должен быть опрятным и блестящим, чтобы привлекать удачу.

Определенные ритуалы помогут привлечь деньги в дом (фото: Freepik.com)

Ритуалы под бой курантов

Под первый удар курантов зажмите в руке монету. Когда часы пробьют двенадцать раз, бросьте монету в бокал шампанского, выпейте напиток и сохраните монету в кошельке как талисман. Это символизирует финансовое счастье, которое будет сопровождать вас весь год.

Уборка перед праздником

Перед Новым годом важно сделать генеральную уборку. Завершите все дела до полудня 31 декабря, ведь после этого выносить мусор нельзя - вместе с ним можно вынести финансовую удачу. Чистый дом символизирует готовность к новым возможностям и достатку.

Подарки и их энергетика

Не покупайте подарки за последние деньги, иначе весь год будете ощущать недостаток финансов. Дарить и получать подарки - это к добру, но важно избегать чрезмерной экономии. Наполните этот процесс положительной энергетикой, чтобы приумножить свой достаток.

Символическая еда и традиции

Праздничный стол должен быть богатым и разнообразным. Готовьте блюда, которые соответствуют традициям и любимцам года. Хлеб на столе символизирует достаток, а соленое блюдо отпугивает негатив. Завершите вечер с добрыми пожеланиями для себя и близких, ведь позитивный настрой тоже привлекает удачу.