Як зупинити випадіння волосся без ліків, "вітамінок" і дорогущої косметики

Випадіння волосся - часта проблема, з якою стикаються жінки протягом життя. Багато хто біжить за дорогими масками, оліями, купує "вітамінки" в банках, але впоратися з цією неприємністю можна в інакший спосіб.

Про нього розповіла дерматокосметолог з клініки Юрія Габорця в TikTok.

Чому випадає волосся

Причини випадіння волосся у кожного індивідуальні. Тим не менш найчастіше воно сиплеться через:

гормональні розлади

різні захворювання, наприклад, неправильна робота щитовидки, діабет, грибок, розлади функцій шлунково-кишкового тракту і обміну речовин, аутоімунні хвороби, порушення кровообігу

спадковість

нервове виснаження і стрес

неправильне харчування і брак необхідних мікроелементів в організмі, суворі дієти

кліматичні чинники, такі як тривале перебування на морозі або яскравому сонці

тривалий прийом медикаментів

хіміо та променева терапія при лікуванні онкологічних захворювань

хімічний вплив (в тому числі при фарбуванні або завивці)

Часто з випадінням волосся стикаються жінки в післяпологовий період, адже в цей час вони менше сплять, часто більше нервують, а частина поживних речовин з харчування йде на вироблення грудного молока.

Як впоратися з проблемою

Для цього вам треба подбати про прості речі, які, тим не менш, є дуже важливими для підтримки стану волосся і організму загалом.

Здоровий сон

Спати дорослій людині треба не менше 8-9 годин на добу. Також дуже важливим є те, коли ви лягаєте спати. Робити це бажано завжди о тій самій годині, найкраще – до 23:00

Повноцінне харчування

Для здоров’я волосся важливо збалансовано харчуватися, не виснажуючи себе дієтами. У раціоні має бути м’ясо, риба, овочі, фрукти, злаки, горіхи і так далі.

Звісно ж треба обмежити вживання шкідливих вуглеводів, але відмовлятися геть від усього непотрібно.

Менше стресу

Звісно, під час війни, складно перестати стресувати, але треба. Дерматокосметолог радить берегти своє ментальне здоров’я, щоб сяяти ззовні і мати гарне волосся.