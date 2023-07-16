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Як зупинити випадіння волосся без ліків, "вітамінок" і дорогущої косметики

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Неділя 16 липня 2023 14:30
Як зупинити випадіння волосся без ліків, "вітамінок" і дорогущої косметики Як зупинити випадіння волосся (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Випадіння волосся - часта проблема, з якою стикаються жінки протягом життя. Багато хто біжить за дорогими масками, оліями, купує "вітамінки" в банках, але впоратися з цією неприємністю можна в інакший спосіб.

Про нього розповіла дерматокосметолог з клініки Юрія Габорця в TikTok.

Чому випадає волосся

Причини випадіння волосся у кожного індивідуальні. Тим не менш найчастіше воно сиплеться через:

  • гормональні розлади
  • різні захворювання, наприклад, неправильна робота щитовидки, діабет, грибок, розлади функцій шлунково-кишкового тракту і обміну речовин, аутоімунні хвороби, порушення кровообігу
  • спадковість
  • нервове виснаження і стрес
  • неправильне харчування і брак необхідних мікроелементів в організмі, суворі дієти
  • кліматичні чинники, такі як тривале перебування на морозі або яскравому сонці
  • тривалий прийом медикаментів
  • хіміо та променева терапія при лікуванні онкологічних захворювань
  • хімічний вплив (в тому числі при фарбуванні або завивці)

Часто з випадінням волосся стикаються жінки в післяпологовий період, адже в цей час вони менше сплять, часто більше нервують, а частина поживних речовин з харчування йде на вироблення грудного молока.

Як впоратися з проблемою

Для цього вам треба подбати про прості речі, які, тим не менш, є дуже важливими для підтримки стану волосся і організму загалом.

  • Здоровий сон

Спати дорослій людині треба не менше 8-9 годин на добу. Також дуже важливим є те, коли ви лягаєте спати. Робити це бажано завжди о тій самій годині, найкраще – до 23:00

  • Повноцінне харчування

Для здоров’я волосся важливо збалансовано харчуватися, не виснажуючи себе дієтами. У раціоні має бути м’ясо, риба, овочі, фрукти, злаки, горіхи і так далі.

Звісно ж треба обмежити вживання шкідливих вуглеводів, але відмовлятися геть від усього непотрібно.

  • Менше стресу

Звісно, під час війни, складно перестати стресувати, але треба. Дерматокосметолог радить берегти своє ментальне здоров’я, щоб сяяти ззовні і мати гарне волосся.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що вам пасуватиме коротка стрижка.

Також дізнайтеся, що не можна робити з волоссям аби не зіпсувати свою долю.

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