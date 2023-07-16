Как остановить выпадение волос без лекарств, "витаминок" и дорогостоящей косметики
Выпадение волос - частая проблема, с которой сталкиваются женщины в течение жизни. Многие бегут за дорогими масками, маслами, покупают "витаминки" в банках, но справиться с этой неприятностью можно иначе.
О нем рассказала дерматокосметолог из клиники Юрия Габорца в TikTok.
Почему выпадают волосы
Причины выпадения волос у каждого индивидуальны. Тем не менее чаще всего они сыплются из-за такого:
- гормональные расстройства
- различные заболевания, например неправильная работа щитовидки, диабет, грибок, расстройства функций желудочно-кишечного тракта и обмена веществ, аутоиммунные болезни, нарушения кровообращения
- наследственность
- нервное истощение и стресс
- неправильное питание и нехватка необходимых микроэлементов в организме, строгие диеты
- климатические факторы, такие как длительное пребывание на морозе или ярком солнце
- длительный прием медикаментов
- химио и лучевая терапия при лечении онкологических заболеваний
- химическое воздействие (в том числе при покраске или завивке)
Часто с выпадением волосы сталкиваются женщины в послеродовой период, ведь в это время они меньше спят, часто больше нервничают, а часть питательных веществ из питания идет на выработку грудного молока.
Как справиться с проблемой
Для этого вам нужно позаботиться о простых вещах, которые, тем не менее, очень важны для поддержания состояния волос и организма в целом.
- Здоровый сон
Спать взрослому человеку нужно не менее 8-9 часов в сутки. Также очень важно то, когда вы ложитесь спать. Делать это желательно всегда в одно и то же время, лучше всего - до 23:00.
- Полноценное питание
Для здоровья волос важно сбалансированно питаться, не истощая себя диетами. В рационе должно быть мясо, рыба, овощи, фрукты, злаки, орехи и так далее.
Конечно же надо ограничить употребление вредных углеводов, но отказываться от всего не нужно.
- Меньше стресса
Конечно, во время войны сложно перестать стрессовать, но надо. Дерматокосметолог советует беречь свое ментальное здоровье, чтобы сиять извне и иметь хорошие волосы.
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