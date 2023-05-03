Как остановить старение и уменьшить свой биологический возраст: эксперт назвал 4 способа

53-летний молекулярный биолог из Гарвардского университета сообщил, что тесты ДНК показали, что его биологический возраст составляет 43 года. Он признался, что в свои 30 лет имел лишний вес и слишком много пил алкоголя. Он решил изменить это, чтобы стать лучшей версией себя.

Так, биолог Дэвид Синклер рассказал, как уменьшить свой биологический возраст на десять лет, пишет Express.

Как уменьшить свой биологический возраст

Совет Синклера по обращению вспять вашего биологического возраста заключается в том, чтобы заниматься физической активностью.

Упражнения решают все, поскольку помогают поддерживать мышечную массу, улучшают здоровье сердца и уменьшают воспаление.

Аэробные упражнения рекомендуются три раза в неделю, они могут включать в себя:

Плавание

Бег

Быстрая ходьба

Езда на велосипеде.

Также рекомендуется периодическое голодание, чтобы замедлить скорость старения.

53-летний Дэвид Синклер (фото: instagram.com/davidsinclairphd)

"Я стараюсь уложить свой основной прием пищи в несколько часов в день, когда это возможно. И этот период голодания также оказал большое влияние на мой предполагаемый биологический возраст", - расксазал Синклер.

Что касается любимых напитков Синклера, то это две чашки зеленого чая матча в день.

Хотя исследования его антивозрастных свойств еще не завершены, чай матча действительно содержит антиоксиданты, которые могут помочь остановить повреждение клеток.

Синклер также обращает внимание на фактор стресса, поскольку хронический стресс связан с воспалением. Поэтому старайтесь минимизировать переживания и стресс в вашей жизни!

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