Як зупинити проростання картоплі наприкінці зими: важливі правила зберігання овочів

Картопля у льоху може добре зберігатися до весняної посадки. Але при теплій зимі та ранній весні бульби можуть почати проростання раніше. А це шкодить якості овочів - картоплю, що проросла, небажано вживати в їжу і для посадки вона теж швидко стане не придатною.
Як зупинити проростання картоплі та які правила зберігання потрібно знати – читайте нижче.
Температура в приміщенні, де ви зберігаєте картоплю, не повинна прогріватись вище +2+3 градусів, а відносна вологість повітря – 80-90%. За підтримки цих двох обов'язкових умов, процеси життєдіяльності в бульбах загальмуються.
Крім того, приміщення необхідно обов'язково регулярно провітрювати. А під час відлиги відкривати вентиляційні канали, двері та вікна.
Якщо втримати низьку температуру не виходить, потрібно перемістити картопля в більш прохолодне місце. Як варіант – ставити заморожену воду чи придумати додаткову вентиляцію.
Картоплю потрібно зберігати подалі від запасів цибулі та часнику. Ці овочі викликають посилене зростання паростків на бульбах. Біля ящиків чи мішків з картоплею можна поставити яблука чи лимони – вони вбережуть від проростання. А найкращий спосіб - у ящик чи мішок покласти всередину пару яблук або один лимон.
Важливо! Не насипайте овочі великими купами. Найоптимальніше - тримайте овочі в компактних ящиках із прорізами, щоб вільно циркулювало повітря. На дно такого ящика можна покласти сушену м'яту, яка також уповільнює появу паростків.
Пам'ятайте, що всі бульби потрібно зберігати у темному приміщенні. Якщо є ризик, що на картоплю може потрапити світло – накиньте на ящики щільне покривало. Ідеальна температура для зберігання картоплі – від -2 до +4 градусів, вологість – 80-90%.
До речі, раніше ми писали про те, як зберегти яйця довше свіжими.
А також розповідали про те, як зберігати в будинку крупи, щоби гроші водилися.