Как остановить прорастание картофеля в конце зимы: важные правила хранения овоща

Останавливаем прорастание

Температура в помещении, где вы храните картофель, не должна прогреваться выше +2 +3 градусов, а относительная влажность воздуха - 80-90%. При поддержании этих двух обязательных условий, процессы жизнедеятельности в клубнях затормозятся.

Кроме того, помещение нужно обязательно регулярно проветривать. А во время оттепели открывать вентиляционные каналы, двери и окна.

Если удержать низкую температуру не получается, то нужно переместить картофель в более прохладное место. Как вариант - ставить замороженную воду или придумать дополнительную вентиляцию.

Важные правила хранения картофеля

Картофель нужно хранить подальше от запасов лука и чеснока. Эти овощи вызывают усиленный рост ростков на клубнях. Возле ящиков или мешков с картофелем можно поставить яблоки или лимоны - они уберегут от прорастания. А самый лучший способ - в ящик или мешок положить внутрь пару яблок или один лимон.

Важно! Не насыпайте овощи большими кучами. Самое оптимальное - держите овощи в компактных ящиках с прорезями, чтобы свободно циркулировал воздух. На дно такого ящика можно положить сушеную мяту, которая также замедляет появление ростков.

Помните, что все клубни нужно храниться в темном помещении. Если есть риск, что на картофель может попасть свет - накиньте на ящики плотное покрывало. Идеальная температура для хранения картофеля - от -2 до +4 градусов, влажность - 80-90%.