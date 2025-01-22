Як зрозуміти, що ви знецінюєте себе, і перестати це робити

Яка причина самознецінення?

Знецінення себе, говорить експертка, це процес, коли людина применшує власну значущість або вважає себе менш цінною, ніж вона є насправді.

Такі переконання формуються під впливом певного життєвого досвіду та середовища, в якому перебуває людина. На них можуть вплинути:

родина, яка критикує та не підтримує

травматичні події, наприклад, булінг чи насилля

тиск суспільства, його завищені очікування щодо вас

соцмережі, які транслюють “ідеальне” життя

культура та освіта

стосунки з колегами

Як зрозуміти, що ви знецінюєте себе?

Часті негативні думки про себе. Ви часто ловите себе на думці, що недостатньо хороші або що не заслуговуєте на успіх. А ваші досягнення - це випадковість (так-так, це й про “синдром самозванця”).

Постійне порівняння себе з іншими. Ви переконані, що всі довкола успішні та реалізовані, й від таких порівнянь вам стає гірше.

Уникання викликів. Ви відмовляєтеся від нових можливостей, бо боїтеся невдачі.

Нездатність приймати компліменти. Ви відчуваєте дискомфорт, коли хтось робить вам комплімент, і часто відмахуєтесь від цього.

Як перестати себе знецінювати?

Дон дала кілька порад, як припинити знецінювати себе. За її словами, варто розпочати із самопізнання та аналізу. Тобто звернути увагу на ситуації, які викликають подібні відчуття, й намагатись зрозуміти, чому так відбувається.

Також, продовжує вона, потрібно намагатися замінювати негативні думки позитивними або нейтральними. Наприклад, замість "я не вмію це зробити" скажіть собі "я ще тільки навчаюсь".

“Зосередьтеся на власних сильних сторонах, досліджуйте та розвивайте їх. Це допоможе вам відчути свою унікальність і цінність. І припиніть порівняння: порівнюйте себе тільки із собою в минулому, а не з іншими”, - закликала психологиня “СпівДія Хаб Дніпро”, що діє за підтримки HIAS і JFNA.

Щоб припинити знецінювати себе, продовжила фахівчиня, варто ставити реалістичні цілі, розділяти великі завдання на менші (їсти слона по шматочках), відстежувати власний прогрес.

“Оточіть себе людьми, які вас підтримують та вірять у ваші здібності. Це піде лише на користь вашій самооцінці. Ведіть щоденник досягнень, не бійтеся туди записувати навіть незначні успіхи. Займайтеся медитацією чи будь-якою технікою усвідомленості, щоб зосередитися на поточному моменті та звільнити розум від негативних думок”, - підсумувала психологиня.

А якщо ви відчуваєте, що самостійно не можете впоратись зі знеціненням себе, зверніться по професійну допомогу психолога або психотерапевта.