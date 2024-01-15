Як зрозуміти, що ви виснаженні емоційно: неочевидні ознаки

Емоційне виснаження не завжди легко зрозуміти. Воно виглядає як початок багатьох психічних та психологічних розладів. І є зовсім неочевидні фактори, які вказують на емоційне виснаження.

Яка саме поведінка вказує на емоційне виснаження, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на програму "Як ти?" у Telegram.

Фахівці зазначають, що у шаленому ритмі життя, у тривалій напрузі, ми не відразу помічаємо, як виснажуємося.

У цей час важливо помітити дзвіночки про втому, що накопичилася, і вчасно потурбуватися про свій стан - змінити діяльність, звички, переглянути режим сну та харчування, спосіб проведення вільного часу тощо.

Які неочевидні ознаки емоційного виснаження:

1. Ви дратуєтеся через дрібниці

2. Вам важко зібратися, ви неуважні

3. Нервуєте без очевидних причин

4. Щось би з'їли, але вся їжа набридла

5. Ви постійно втомлені, але погано спите вночі

6. Навіть зум-кол здається випробуванням

7. Запрошення друзів провести час разом вже не здається таким привабливим - вам просто хочеться побути у тиші.

Якщо ви помітили у себе такі ознаки, вам важко впоратися зі стресом та його наслідками самостійно, то зверніться за рекомендаціями до фахівця.