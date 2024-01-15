Как понять, что вы истощены эмоционально: неочевидные признаки

Эмоциональное истощение не всегда легко понять. Оно смотрится как начало многих психических и психологических расстройств. И есть совсем неочевидные факторы, указывающие на эмоциональное истощение.

Какое поведение указывает на эмоциональное истощение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на программу "Как ты?" в Telegram.

Специалисты отмечают, что в безумном ритме жизни, в длительном напряжении, мы не сразу замечаем, как истощаемся.

В это время важно заметить колокольчики о накопившейся усталости и вовремя позаботиться о своем состоянии - изменить деятельность, привычки, пересмотреть режим сна и питания, способ проведения свободного времени и т.д.

Какие неочевидные признаки эмоционального истощения:

1. Вы раздражаетесь по пустякам

2. Вам тяжело собраться, вы невнимательны

3. Нервничаете без очевидных причин

4. Что-то бы съели, но вся еда надоела

5. Вы постоянно устали, но плохо спите ночью

6. Даже зум-колл кажется испытанием.

7. Приглашение друзей провести время вместе уже не кажется таким привлекательным – вам просто хочется побыть в тишине.

Если вы заметили у себя такие признаки, вам трудно справиться со стрессом и его последствиями самостоятельно, обратитесь за рекомендациями к специалисту.