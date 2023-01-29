Як зрозуміти, що ви готові до нових стосунків: усього 4 "дзвіночки"

Після завершення стосунків, наше життя не закінчується, і ми часто прагнемо почати нові. Але буває, так спішимо забути колишнього, що жадібно шукаємо нових почуттів, і робимо помилки. Як же зрозуміти, що зараз вдалий час шукати свою долю?
Про це пише Telegram-канал "Краса. Здоров'я. Стосунки".
Для побудови нових здорових стосунків необхідно повністю завершити минулі. Інакше нічого хорошого збудувати вам не вдасться.
Якщо ви все ще порівнюєте нового кандидата з ексом, якщо не спите ночами, думаючи про колишнє кохання - нову сторінку розгортати точно рано.
Психологи виділяють чотири основні "дзвіночки":
Після розставання багато хто не може викинути колишнього з голови та серця, шукає винних, плаче в подушку, спить в його футболці. Якщо це присутнє у вашому житті, вам потрібен час - до нових стосунків ви ще не готові.
Коли ви бачите щасливі пари, ви відчуваєте радість за них, а не жалість до себе через самотність. Коли ви почнете усміхатися, зустрічаючи на вулиці закоханих, це "дзвіночок" для вас - прийшов і ваш час шукати половинку.
Ви не намагаєтеся догодити мамі, яка нагадує про "годинник" і онуків. Не хочете обігнати колег чи колишніх однокласниць і швидше вийти заміж. Ваш партнер - це лише ваш вибір, а на думку інших вам має бути байдуже.
І це - головне. А значить, все у вас буде!
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