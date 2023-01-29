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Як зрозуміти, що ви готові до нових стосунків: усього 4 "дзвіночки"

Як зрозуміти, що ви готові до нових стосунків (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Після завершення стосунків, наше життя не закінчується, і ми часто прагнемо почати нові. Але буває, так спішимо забути колишнього, що жадібно шукаємо нових почуттів, і робимо помилки. Як же зрозуміти, що зараз вдалий час шукати свою долю?

Про це пише Telegram-канал "Краса. Здоров'я. Стосунки".

Головне правило

Для побудови нових здорових стосунків необхідно повністю завершити минулі. Інакше нічого хорошого збудувати вам не вдасться.

Якщо ви все ще порівнюєте нового кандидата з ексом, якщо не спите ночами, думаючи про колишнє кохання - нову сторінку розгортати точно рано.

Як зрозуміти, що ви вже готові до нових стосунків

Психологи виділяють чотири основні "дзвіночки":

  • Ви перестали постійно думати про минулі стосунки

Після розставання багато хто не може викинути колишнього з голови та серця, шукає винних, плаче в подушку, спить в його футболці. Якщо це присутнє у вашому житті, вам потрібен час - до нових стосунків ви ще не готові.

  • Ви не засмучуєтеся і не жалієте себе, коли бачите щастя інших

Коли ви бачите щасливі пари, ви відчуваєте радість за них, а не жалість до себе через самотність. Коли ви почнете усміхатися, зустрічаючи на вулиці закоханих, це "дзвіночок" для вас - прийшов і ваш час шукати половинку.

  • Ви шукаєте партнера для життя, а не стосунки, щоб комусь щось довести

Ви не намагаєтеся догодити мамі, яка нагадує про "годинник" і онуків. Не хочете обігнати колег чи колишніх однокласниць і швидше вийти заміж. Ваш партнер - це лише ваш вибір, а на думку інших вам має бути байдуже.

  • Ви вірите в кохання

І це - головне. А значить, все у вас буде!

Раніше ми писали, як чинять мудрі жінки, щоб чоловік завжди був вірним.

Крім того читайте, як виявити, що ваші стосунки приречені.

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