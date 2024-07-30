Як зрозуміти, що ви дійсно голодні. Тренер назвав три основні ознаки

Калорійна їжа дарує людині більше радості, ніж, наприклад, огірки і броколі. Тому розуміти коли вам дійсно треба поїсти, а не підняти собі настрій їжею - важливий навик.

Три головні ознаки голоду, називає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Три ознаки несправжнього голоду

Несправжній голод виникає раптово

Після прийому їжі шлунок поступово звільняється від їжі, в ньому поступово починає вироблятись гормон голоду грелін, тому істинний голод наступає і посилюється поступово. Якщо вам терміново захотілося спожити щось калорійне - то це несправжній голод.

"Це не голод, це рефлекс, не корись йому", - радить Віктор.

Несправжній голод неможливо відкласти

Через те, що справжній голод наростає поступово, споживання їжі можна відтермінувати. Несправжній голод - це імпульс, сильне бажання, яке прагне реалізуватись в дії. Вам хочеться, наприклад, булочку з молоком, прямо зараз.

Вам хочеться чогось конкретного

По справжньому голодній людині смакує все. Якщо вам захотілось чогось конкретного, це може бути признаком того, ваш мозок згадав, як йому було добре при споживанні чогось калорійного.

Як розрізняти голод?

Вміти відрізняти справжній голод від несправжнього - корисний навик. Тренер радить харчуватися регулярно в одні й ті самі години.

"До прикладу, я їм тричі на день: з 8 по 10 годину; з 13 по 15; з 19 по 21. І старався б десь в ці рамки попадати, але без зайвого перфекціонізму. Коли ти знаєш, що в тебе обід о 13 годині, тобі не треба постійно себе запитувати: "Я вже голодний, чи ще ні?"- порадив Мандзяк.