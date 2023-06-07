Як зрозуміти, що ваші стосунки засновані на нездоровій прив'язаності: ознаки

Постійна потреба в увазі

Ви постійно вимагаєте проявів любові від партнера. Часті претензії та дорікання та вимагання постійної уваги явно свідчить про нездорову прив'язаність.

Такі стосунки, на жаль, не про "довго і щасливо". Це про втрату опори в житті, зацикленості на партнері та неможливості вийти зі стосунків, коли вони зіпсуються і будуть приносити біль.

Контроль та нав'язливість

Ви часто телефонуєте або пишете просто так. Вам необхідно знати кожен крок другої половинки.

Також постійно звертаєте увагу на настрій коханою людини, і якщо він хоч трохи змінюється, ви починаєте тривожитись.

Терпите приниження та критику

Вам часто доводиться чути критики та приниження від партнера. До того ж не відчуваєте своєї цінності та значущості.

Можливо ви з такою людиною заради ваших спільних хороших моментів, які дають надію на спільне хороше майбутнє.

Вагітність, як спосіб утримати партнера

Найбільш абсурдний та безвідповідальний. Дитина в слабкому союзі двох людей проблем не вирішить, а навпаки - додасть.

До цього ж якщо людина забажає піти від вас, то їй ніщо не завадить.

Терпите залежності партнера

Ви терпите залежності другої половинки, наприклад алкогольної чи ігрової, сподіваючись врятувати та змінити партнера. Однак дуже часто це закінчується нічим хорошим, оскільки людина може сама не бажати позбуватись залежності.

Терпите зради

Вам інколи доводиться закривати очі на зради партнера, до того ж думаєте, що ви в цьому і винні. Від цього вам боляче і неприємно, але й розірвати стосунки ви не можете.

Проте нажаль дуже рідко буває, що людина припиняє зраджувати, часто це продовжується на постійній основі.

Страх самотності

На вашу думку, якщо ви розірвете стосунки, то будете нікому непотрібними. Насправді такі думки свідчать про низьку самооцінку.

Задумайтесь, чи справді ви готові бути нещасливими в стосунках, аби не стати самотніми.

Хто найчастіше потрапляє в подібні стосунки

За словами психолога, найчастіше потрапляють в подібні стосунки ті, хто не цінують та не люблять себе. Інші просто ніколи не потребуватимуть партнерів, які їх не поважають та яких потрібно просити про увагу та контролювати.



Такі стосунки можуть також обрати ті, в кого були холодні відсторонені батьки. Вони звикли бути на другому, третьому місці, звикли до відчуження, завжди намагалися заслужити любов і привернути увагу. Психіка завжди обирає найлегший шлях - той який їй знайомий.